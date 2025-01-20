Россия рассказывает о гибели инструктора F-16 из Дании во время ракетного удара: фейк опровергли

Россия распространяет ложную информацию о войне в Украине. В частности, там придумали фейк о гибели датского инструктора F-16.

Россия распространяет очередной фейк о гибели датского инструктора F-16 во время ракетного удара по Кривому Рогу. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ЦПД.

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Ни один датский летчик не погиб в Украине

Министерство обороны Дании официально опровергло распространенную информацию. В заявлении ведомстве отметили, что ни один из датских инструкторов-летчиков F-16 не погиб в Украине, а история, распространенная в российских медиа, является вымышленной.

Подобные фейки служат для продвижения нарратива о войне России против НАТО и попыток оправдать ее террористические атаки на Украину,

– говорится в сообщении.

Россия постоянно распространяет ложную информацию о войне в Украине, чтобы дискредитировать власть нашего государства или нашу армию. Россия использует пропаганду как инструмент в полномасштабной войне против Украины. Агрессор постоянно формирует новые нарративы и навязывает их.