Росія поширює черговий фейк про загибель данського інструктора F-16 під час ракетного удару по Кривому Рогу. Про це пише 24 Канал із посиланням на ЦПД.

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Жоден данський льотчик не загинув в Україні

Міністерство оборони Данії офіційно спростувало поширену інформацію. У заяві відомстві наголосили, що жоден із данських інструкторів-льотчиків F-16 не загинув в Україні, а історія, поширена в російських медіа, є вигаданою.

Подібні фейки слугують для просування наративу про війну Росії проти НАТО і спроб виправдати її терористичні атаки на Україну,

– мовиться в повідомленні.

Росія постійно поширює неправдиву інформацію про війну в Україні, щоб дискредитувати владу нашої держави або нашу армію. Росія використовує пропаганду як інструмент у повномасштабній війні проти України. Агресорка постійно формує нові наративи та нав'язує їх.