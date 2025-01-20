Експерт-міжнародник Богдан Ференс в ефірі 24 Каналу зазначив, що зараз фокус росіян на Німеччині. Росіяни зацікавлені, щоб право-популістська партія "Альтернатива для Німеччини" отримала якомога більше голосів на виборах.

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Також їм цікава партія Сари Вагенкнехт – це ліва партія, яка реанімувалася після того, як інша ліва партія розпалася.

У них також були тісні взаємини з росіянами. Тому акцент буде більше на комунікаційне поле в соціальних мережах, де можна таргетувати, запускати ботів на ту чи іншу тему і, наприклад, через такі операційно-інформаційні атаки впливати на підтримку чинних мейнстримних політичних партій, як ХДС, ХСС,

– сказав Богдан Ференс.

Насамперед потрібно врахувати внутрішньополітичний контекст, який є в тій, чи іншій країні. Зокрема, чи держава є членом ЄС, яка політична ситуація наразі в країні, як російські наративи можуть впливати на політику цієї країни.

Вибори в Німеччині. 23 лютого 2025 року в Німеччині мають відбутися дострокові парламентські вибори, спричинені кризою в уряді та відставкою міністра фінансів Крістіана Лінднера. Наразі Християнсько-демократичний союз (ХДС) лідирує із 32% підтримки, тоді як "Альтернатива для Німеччини" отримує 18%, а Соціал-демократична партія – 15%. Якщо ХДС зможе сформувати коаліцію, її лідер Фрідріх Мерц, ймовірно, стане новим канцлером Німеччини.

Небезпечний вплив Росії

Ференс вважає, що після повномасштабного вторгнення в Росії стало менше можливостей впливати на настрої в Європі. Утім, вона намагається підтримувати взаємозв'язки, особливо з правими, популістськими, праворадикальними партіями та ліворадикальними партіями окремих країн. Він додав, що це є небезпечно для тих країн.

Водночас Ференс нагадав, що на виборах Румунії у 2024 році виник скандал. Результати виборів анулювали, бо підсумки були сумнівні. Келін Георгеску народ Румунії не оцінював як переможця, утім TikTok допоміг дуже серйозно просунути його вперед.

Нагадаємо, що 24 листопада 2024 року в Румунії відбувся перший тур президентських виборів, у якому взяли участь 14 кандидатів, серед яких були ультраправі та проросійські претенденти.

"Росіяни зараз вдало використовують різні платформи, чи то TikTok, чи Instagram, наприклад, зі своїми інструментами. Вони опрацьовані відповідними службами, які теж можуть впливати на результати виборів, на підтримку того чи іншого кандидата або політичної партії", – підсумував Ференс.