Смертельный инцидент произошел 21 декабря, около 10 часов в селе Старый Почаев Кременецкого района, передает 24 Канал со ссылкой на полицию.

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Супруги с ребенком попали в ДТП

Отмечается, что 32-летний водитель Chrysler Raw Van на закругленном участке дороги не справился с управлением автомобиля и въехал в бетонные плиты.

В автомобиле находились жена водителя и их четырехмесячный сын.

В результате ДТП от полученных травм ребенок умер в больнице. Женщина и мужчина получили телесные повреждения.

Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекших смерть потерпевшего.

Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы.

К слову, в Винницкой области легковушка с 7 пассажирами столкнулся с грузовиком, три человека погибли.