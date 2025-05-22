В Донецкой области, защищая Украину, погиб 23-летний полицейский из Одещини Никита Деордица
- Защитник из Одесской области Никита Деордица погиб 18 мая на Торецком направлении.
- Герой служил в штурмовом полку "Цунами" бригады Нацполиции "Ярость".
Защищая Украину от российских захватчиков погиб Никита Деордица. Герой пал 18 мая на Торецком направлении.
Трагическую весть сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию.
Читайте также В Донецкой области погиб киевский полицейский Александр Завгородний
Никита Деордица навсегда в строю
Никита Деордица родился 31 декабря 2001 года в Одесской области. После окончания школы и колледжа решил посвятить себя служению украинскому народу. Никита поступил в батальон полиции особого назначения ГУ НП в Одесской области.
В марте 2024 года присоединился к Штурмовому полку "Цунами" Объединенной штурмовой бригады Нацполиции Украины "Лють". Служил в составе экипажа ударных FPV-дронов.
Побратимы вспоминают Никиту как спокойного, вдумчивого и честного человека. Он занимался спортом, был примером патриотизма, силы духа и несокрушимости, надежным и инициативным. В полиции отметили, что Никита всегда стремился сделать как можно больше для защиты Украины.
За свою службу Никита Деордица был награжден знаком отличия президента "За оборону Украины" и знаком отличия Главнокомандующего ВСУ "Золотой крест".
К сожалению, 18 мая 2025 года защитник погиб на боевых позициях в результате артиллерийского обстрела оккупантов.
Вечная слава Герою. Соболезнования родным и близким Никиты. Навеки в памяти, навеки в строю. Честь!
– отметили в Нацполиции.
Погиб украинский защитник Никита Деордица / Колаж Нацполиции
24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Никиты Деордицы. Вечная память и слава Герою!