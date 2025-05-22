В Донецкой области, защищая Украину, погиб 23-летний полицейский из Одещини Никита Деордица

Защищая Украину от российских захватчиков погиб Никита Деордица. Герой пал 18 мая на Торецком направлении.

Трагическую весть сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию.

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Никита Деордица навсегда в строю

Никита Деордица родился 31 декабря 2001 года в Одесской области. После окончания школы и колледжа решил посвятить себя служению украинскому народу. Никита поступил в батальон полиции особого назначения ГУ НП в Одесской области.

В марте 2024 года присоединился к Штурмовому полку "Цунами" Объединенной штурмовой бригады Нацполиции Украины "Лють". Служил в составе экипажа ударных FPV-дронов.

Побратимы вспоминают Никиту как спокойного, вдумчивого и честного человека. Он занимался спортом, был примером патриотизма, силы духа и несокрушимости, надежным и инициативным. В полиции отметили, что Никита всегда стремился сделать как можно больше для защиты Украины.

За свою службу Никита Деордица был награжден знаком отличия президента "За оборону Украины" и знаком отличия Главнокомандующего ВСУ "Золотой крест".

К сожалению, 18 мая 2025 года защитник погиб на боевых позициях в результате артиллерийского обстрела оккупантов.

Вечная слава Герою. Соболезнования родным и близким Никиты. Навеки в памяти, навеки в строю. Честь!

– отметили в Нацполиции.

Погиб украинский защитник Никита Деордица / Колаж Нацполиции

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Никиты Деордицы. Вечная память и слава Герою!