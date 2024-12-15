На фронте погиб защитник из Ривненской области Николай Недрига: парню было всего 26 лет
Защищая Украину на восточном направлении фронта погиб Николай Недрига из Ривненской области. Ему было всего 26 лет.
Николай родился и вырос в Остроге. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Острожский городской совет.
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Что известно о Николае Недриге
Николай получил образование в Ровенском техническом профессиональном колледже НУВХП, а затем продолжил обучение в Национальном университете водного хозяйства и природопользования.
2 декабря 2024, выполняя боевое задание в Донецкой области, защитник отдал свою жизнь за Украину. Детали его военной службы пока не разглашаются.
Война безжалостно забирает лучших. Выражаем искренние соболезнования семье и близким. Вместе с вами склоняем головы в скорби. Вечная память и слава Герою!
– указано в сообщении городского совета.
Информация о времени и месте прощания с героем, а также детали похорон будут сообщены позже.
Напомним, собака Ичи уже два года ждет на АЗС в Ладыжинце своего хозяина Алексея Савранского, который погиб на войне. Алексей пошел добровольцем на военную службу в мае 2022 года, а погиб 17 апреля 2023 года в Донецкой области.