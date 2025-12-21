Создавал атмосферу искренности и юмора: на фронте погиб воин ССО из Полтавы

На войне погиб военнослужащий Сил специальных операций Вооруженных сил Украины Олег Сень, уроженец Полтавы. До начала полномасштабного вторжения России он работал поваром, а после 24 февраля стал в ряды защитников Украины.

О смерти воина сообщило издание Содержание. Эту информацию также подтверждает сообщение, которое получила жена погибшего Полина Бербенец, сообщает 24 Канал.

Что известно об Олеге Сеня?

Олег Сень погиб 16 декабря 2025 года в Донецкой области во время выполнения боевого задания на Краматорском направлении. В Силах специальных операций ВСУ он служил с августа 2024 года. До последнего оставался преданным присяге и служению украинскому народу.

В мирной жизни Олег был поваром. Близкие и знакомые вспоминают его как искреннего, доброжелательного, талантливого и смелого человека.

Жительница Полтавы Александра Герасименко написала в соцсетях, что Олег имел исключительный кулинарный талант, учил стрельбе, увлекался настольными играми и всегда создавал вокруг себя теплую, дружескую атмосферу с юмором.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным Олега. Вечная память и уважение защитнику Украины!

