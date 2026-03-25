Зеленодольская громада в скорби: на войне погиб защитник Олег Солодкий
- На войне погиб житель Зеленодольска Олег Солодкий, солдат, гранатометчик штурмового подразделения.
- Олег Солодкий погиб 17 ноября 2025 года в Синельниковском районе Днепропетровской области.
Зеленодольская громада получила болезненную весть с фронта. На войне погиб ее житель Олег Солодкий.
Об этом сообщает Зеленодольская городская территориальная община.
Что известно о гибели Олега Солодкого?
Во время выполнения боевого задания, защищая независимость Украины, погиб солдат, гранатометчик штурмового подразделения Солодкий Олег Валерьевич 1990 года рождения.
Вместе с семьей он в свое время переехал из Курахово и поселился в Зеленодольске Днепропетровской области, который стал для него новым домом. Когда началась война, не остался в стороне – стал в ряды защитников.
Жизнь военного оборвалась 17 ноября 2025 года в Синельниковском районе Днепропетровской области.
Мы склоняем головы перед мужеством и самопожертвованием защитника. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Олега. Пусть светлая память о нем навсегда останется в сердцах тех, кто его знал, и тех, кого он защищал ценой собственной жизни,
– добавили в общине.
