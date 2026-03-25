Зеленодольская громада в скорби: на войне погиб защитник Олег Солодкий

Зеленодольская громада получила болезненную весть с фронта. На войне погиб ее житель Олег Солодкий.

Об этом сообщает Зеленодольская городская территориальная община.

Смотрите также Известны имена нацгвардейца и его дочери, которых Россия убила во Франковске

Что известно о гибели Олега Солодкого?

Во время выполнения боевого задания, защищая независимость Украины, погиб солдат, гранатометчик штурмового подразделения Солодкий Олег Валерьевич 1990 года рождения.

Вместе с семьей он в свое время переехал из Курахово и поселился в Зеленодольске Днепропетровской области, который стал для него новым домом. Когда началась война, не остался в стороне – стал в ряды защитников.

Жизнь военного оборвалась 17 ноября 2025 года в Синельниковском районе Днепропетровской области.