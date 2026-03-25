24 Канал Новости Украины Зеленодольська громада у скорботі: на війні загинув захисник Олег Солодкий
25 марта, 06:43
Зеленодольская громада в скорби: на войне погиб защитник Олег Солодкий

Сергей Попович
Основные тезисы
  • На войне погиб житель Зеленодольска Олег Солодкий, солдат, гранатометчик штурмового подразделения.
  • Олег Солодкий погиб 17 ноября 2025 года в Синельниковском районе Днепропетровской области.

Зеленодольская громада получила болезненную весть с фронта. На войне погиб ее житель Олег Солодкий.

Об этом сообщает Зеленодольская городская территориальная община.

Что известно о гибели Олега Солодкого?

Во время выполнения боевого задания, защищая независимость Украины, погиб солдат, гранатометчик штурмового подразделения Солодкий Олег Валерьевич 1990 года рождения.

Вместе с семьей он в свое время переехал из Курахово и поселился в Зеленодольске Днепропетровской области, который стал для него новым домом. Когда началась война, не остался в стороне – стал в ряды защитников.

Жизнь военного оборвалась 17 ноября 2025 года в Синельниковском районе Днепропетровской области.

Мы склоняем головы перед мужеством и самопожертвованием защитника. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Олега. Пусть светлая память о нем навсегда останется в сердцах тех, кто его знал, и тех, кого он защищал ценой собственной жизни,
– добавили в общине.

Последние новости о потерях на фронте

  • На войне во время выполнения боевого задания в Запорожье погиб лучанин Максим Кузнецов. Он выполнял боевую задачу в районе населенного пункта Лесное Запорожской области.

  • Подтверждена гибель Героя со Львовщины, которого еще с 2024 года считали пропавшим без вести – Ярослава Воловика. Жизнь солдата оборвалась 27 декабря 2024 года вблизи Курахово в Покровском районе Донецкой области.