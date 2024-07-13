В Донецкой области в результате атаки дроном по авто погиб полицейский Дмитрий Петренко
Источник:Полиция Харьковской области
Россия продолжает наносить удары дронами. В частности, стало известно, что в Донецкой области в результате такого обстрела погиб полицейский.
В Донецкой области в результате атаки врага по полицейскому автомобилю погиб Дмитрий Петренко. К слову, ночью на 13 июля Россия тоже запустила "Шахеды".
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Ему было 38
Россия каждый день "охотится" на полицейских, которые являются прочным звеном Сил безопасности и обороны страны, помогают людям, спасают и защищают, к сожалению, часто ценой собственной жизни.
В результате попадания российского дрона в служебный автомобиль Дмитрий Петренко получил несовместимые с жизнью травмы. 38-летний капитан полиции как раз работал на своей территории.
Службу он начал еще в 2006 году.
Преданный своему делу, добрый и искренний. Он помогал людям до последнего дня,
– говорится в сообщении.
У Дмитрия остались жена, дочь и сын, родители.