Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что, вероятнее всего, преемником будет сын второго высшего руководителя Ирана Али Хаманеи – Моджтаба. Здесь также говорится об "ультраправых консерваторах" как и Раиси. К слову, президент Ирана разбился 19 мая.

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"Это же он затеял "закручивание гаек" после Исламской революции в Иране, когда она началась фактически несколько лет назад", – сказал политтехнолог.

Важно! В Иране в 2022-м году после смерти 22-летней Махсы Амини вспыхнули протесты. Силовики ее задержали из-за неправильного ношения хиджаба. По данным СМИ, девушку избили, а впоследствии она умерла. Власти пытались сдержать массовые митинги, на которых призывали к свержению режима в стране. Тогда Иран жестоко подавил эти восстания и уничтожил, по данным неправительственной организации по правам человека в этой стране, по меньшей мере 326 человек. Впоследствии в Иране ввели закон "о хиджабе и целомудрии".

Одним из идеологов этого был президент Ирана Ибрахим Раиси, хотя в стране руководит и верховный лидер. Впрочем, это, считает политтехнолог, очень тревожный сигнал. Ведь в Иране все равно придется проводить выборы и перестраивать отношения.

Тизенгаузен отметил, что там достаточное количество элит, которые хотят тратить деньги, полученные за продажу нефти, не в стране. Они хотят "жить красиво". Впрочем, это невозможно без "потепления" в отношениях и частичного снятия санкции с Ирана.

У них сейчас будет очень хороший шанс немного пойти навстречу Западу несмотря на то, что они взяли курс на "хиджаб и целомудрие". В ближайшее время мы точно поймем – какой курс,

– сказал Тизенгаузен.

Или же в Иране могут ещё больше включить механизм репрессий, и там будут действовать уже совсем другие правила. То есть страна будет полностью закрываться. Однако, политтехнолог убежден, что это хорошо для Украины, когда такие процессы происходят в стране, где разбился ключевой союзник Владимира Путина.

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