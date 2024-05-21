Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що, найімовірніше, наступником буде син другого вищого керівника Ірану Алі Хаманеї – Моджтаба. Тут також мовиться про "ультраправих консерваторів" як і Раїсі. До слова, президент Ірану розбився 19 травня.

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"Це ж він затіяв "закручування гайок" після Ісламської революції в Ірані, коли вона почалася фактично кілька років тому", – сказав політтехнолог.

Важливо! В Ірані у 2022-му році після смерті 22-річної Махси Аміні спалахнули протести. Силовики її затримали через неправильне носіння хіджабу. За даними ЗМІ, дівчину побили, а згодом вона померла. Влада намагалася стримати масові мітинги, на яких закликали до повалення режиму в країні. Тоді Іран жорстоко подавив ці повстання та знищив, за даними неурядової організації з прав людини у цій країні, щонайменше 326 людей. Згодом в Ірані ввели закон "про хіджаб та цнотливість".

Одним з ідеологів цього був президент Ірану Ібрагім Раїсі, хоч в країні керує і верховний лідер. Утім, це, вважає політтехнолог, дуже тривожний сигнал. Адже в Ірані все одно доведеться проводити вибори та перелаштовувати відносини.

Тизенгаузен зазначив, що там достатня кількість еліт, які хочуть витрачати гроші, отримані за продаж нафти, не в країні. Вони хочуть "жити красиво". Утім, це неможливо без "потепління" у відносинах та часткового зняття санкції з Ірану.

У них нині буде дуже хороший шанс трохи піти назустріч Заходу попри те, що вони взяли курс на "хіджаб та цнотливість". Найближчим часом ми точно зрозуміємо – який курс,

– сказав Тизенгаузен.

Або ж в Ірані можуть ще більше увімкнути механізм репресій, і там діятимуть уже зовсім інші правила. Тобто країна повністю закриватиметься. Однак, політтехнолог переконаний, що це добре для України, коли такі процеси відбуваються у країні, де розбився ключовий союзник Владіміра Путіна.

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