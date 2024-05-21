Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що, найімовірніше, наступником буде син другого вищого керівника Ірану Алі Хаманеї – Моджтаба. Тут також мовиться про "ультраправих консерваторів" як і Раїсі. До слова, президент Ірану розбився 19 травня.
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"Це ж він затіяв "закручування гайок" після Ісламської революції в Ірані, коли вона почалася фактично кілька років тому", – сказав політтехнолог.
Одним з ідеологів цього був президент Ірану Ібрагім Раїсі, хоч в країні керує і верховний лідер. Утім, це, вважає політтехнолог, дуже тривожний сигнал. Адже в Ірані все одно доведеться проводити вибори та перелаштовувати відносини.
Тизенгаузен зазначив, що там достатня кількість еліт, які хочуть витрачати гроші, отримані за продаж нафти, не в країні. Вони хочуть "жити красиво". Утім, це неможливо без "потепління" у відносинах та часткового зняття санкції з Ірану.
У них нині буде дуже хороший шанс трохи піти назустріч Заходу попри те, що вони взяли курс на "хіджаб та цнотливість". Найближчим часом ми точно зрозуміємо – який курс,
– сказав Тизенгаузен.
Або ж в Ірані можуть ще більше увімкнути механізм репресій, і там діятимуть уже зовсім інші правила. Тобто країна повністю закриватиметься. Однак, політтехнолог переконаний, що це добре для України, коли такі процеси відбуваються у країні, де розбився ключовий союзник Владіміра Путіна.
Що відомо про загибель Ібрагіма Раїсі
- Вертоліт президента Ірану упав на Півночі Ірану. Окрім Раїсі, в авіакатастрофі загинув очільник МЗС країни, співробітник охорони та екіпаж гелікоптера. Найімовірніше, причиною авіакатастрофи стала погана погода.
- У країні оголосили п'ятиденну жалобу. Нині обов'язки президента виконуватиме перший віцепрезидент – Мохаммад Мохбер. Протягом 50 днів в Ірані мають провести вибори президента.
- В Інституті вивчення війни вважають, що загибель Ібрагіма Раїсі матиме довгострокові та серйозні наслідки для режиму в країні.