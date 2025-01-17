В Хмельницкой области в ДТП погиб президент кооперативного торгово-экономического института

Вчера, 16 января, в поселке Летичев Хмельницкой области в результате ДТП погиб 54-летний Юрий Телячий. Он был президентом Хмельницкого кооперативного торгово-экономического института.

Авария произошла около 20:30 часов по улице Богдана Хмельницкого. Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области, передает 24 Канал.

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Что известно о ДТП

Водитель грузовика "Volvo FH 460", 57-летний житель Днепра, совершил наезд на 54-летнего хмельничанина. Пострадавший, переходивший проезжую часть, погиб на месте происшествия от полученных травм.

Следователи полиции устанавливают обстоятельства происшествия. По факту инцидента открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта водителем, повлекшее смерть потерпевшего.

Кем был погибший

В Хмельницком кооперативном торгово-экономическом институте сообщили о гибели президента Юрия Телячего – доктора исторических наук, профессора, заслуженного работника культуры Украины, председателя Хмельницкой областной организации Национального союза краеведов Украины, волонтера.

Коллектив и студенты заведения выразили соболезнования семье "известного историка, который оставил после себя большое научное наследие".

В нашей памяти Юрий Васильевич навсегда останется мудрым руководителем и наставником, искренним патриотом Украины, настоящим волонтером, человеком, которого уважали за высокий профессионализм, трудолюбие, честность, принципиальность, дальновидность,

– написали там.

У отделе краеведения Хмельницкой областной универсальной научной библиотеки сообщили, что Юрий Телячий был автором более 260 научных работ, в частности, около 30 монографий и пособий.