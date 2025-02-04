Был прирожденным командиром: в Житомирской области попрощались с Сергеем Куником

Младший лейтенант Сергей "Проминь" Куник погиб 4 февраля 2025 года во время выполнения боевого задания вблизи Покровска Донецкой области. Защитнику было 38 лет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Житомирский городской совет. Сергей родом из села Троянов на Житомирщине.

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Каким был путь героя на фронт

Защитник получил специальность техника-электрика в Житомирском агротехническом колледже, а затем – квалификацию инженера-электрика в Харьковском национальном университете городского хозяйства имени А. Бекетова.

Сергей работал в различных сферах, в частности, устанавливал видеоэкраны на спортивных, культурно-массовых и политических мероприятиях. Кроме работы, имел многочисленные увлечения: рисование, футбол, моделирование военной техники и авиации, фермерство, рыбалка. Он любил природу и труд на земле.

Мое дело умерло с началом войны. Имел основания не идти в армию. Но решил, что так победу не приблизишь, и пошел в армию,

– говорил Сергей.

В 403-м отдельном стрелковом батальоне, основу которого составляли житомиряне, воин начинал как связист, сам выбрал себе позывной. Во время базовой военной подготовки он познакомился с командой Victory Drones и "загорелся мечтой летать". Боец за свой счет купил дрон DJI Mini 2 и тренировался пилотировать в свободное время.

Сергей добился создания подразделения аэроразведки в своем батальоне, сам искал дроны и подбирал в команду единомышленников. Одним из основных критериев подбора личного состава было наличие высшего образования у кандидата.

Как Сергея вспоминают побратимы

Со своим взводом БпЛА Сергей защищал Купянск, Сумы, Торецк и Покровск. У павшего дома остались жена и сын.

"Луч" был прирожденным командиром. Доброжелательный, искренний, но в определенных ситуациях строгий и справедливый. Мог достичь больших высот в военной сфере. Его глаза горели жизнью и развитием нашего подразделения,

– вспоминает главный сержант взвода беспилотных авиационных комплексов Максим.

Сергей планировал создание в своем взводе полноценной инженерной службы для полного цикла ремонта дронов. Он мечтал о работе с большими дронами-бомбардировщиками Vampire.

По словам Максима, они одни из первых начали использовать дроны Autel для сбросов и гордились количеством уничтоженных оккупантов. В частности, он вспоминает эпизод во время Купянской кампании, когда был с "Лучом" на смене как аэроразведчик.

Начали присматриваться и заметили скопление каких-то пузатых дядек, без оружия и бронежилетов. Стояли и курили, а солдаты, которые пробегали мимо, им отдавали честь. Сразу поняли, что это какие-то шишки. Пригласили по тем координатам сначала нашу бригадную артиллерию, потом туда отработал и HIMARS старшего начальника. Как нам потом рассказали, из перехватов стало понятно: задвухсотили какого-то российского генерала и еще много их командиров,

– рассказывает побратим.

За героизм и самоотверженность Сергей имел многочисленные награды: почетный нагрудный знак "Пилот БПЛА" – I степени, отличие "Святого Станислава" – II степени, нагрудный знак "За Службу и Доблесть" – III степени, медаль "Защитник Украины", отличия "За оборону города Торецк, города Купянск", медаль "Ветеран войны – Участник боевых действий".

К слову, возле Покровска 20 января погиб Дмитрий "Айтишник" Щербина, родом из Бердичева. Боец служил в подразделении ALASTOR 25 ОПДБр. У Дмитрия остались жена и трое детей.