Играл на пианино и интересовался хоккеем: на войне погиб военный из Киевской области Сергей Заяц

В больнице от ранений, полученных на передовой, умер военнослужащий из поселка Бабинцы Киевской области Сергей Заяц. Жизнь украинского защитника оборвалась 30 декабря.

О гибели воина сообщил в своем Telegram-канале городской голова Бучи Анатолий Федорук, передает 24 Канал.

Что известно о гибели Сергея Заяца?

От ранений, полученных на войне, умер Сергей Заяц – 43-летний солдат из поселка Бабинцы. 30 декабря Сергей отошел в вечность в Военно-медицинском клиническом центре. Тяжелые ранения он получил 23 ноября 2025 года на Покровском направлении,

– отметил Федорук.

В ряды Вооруженных сил Украины Сергей Заяц присоединился летом 2025 года. Служил водителем на Донецком направлении. До начала полномасштабной войны в течение полутора лет находился в спецвойсках.

Побратимы вспоминают его как человека, который даже в самые тяжелые моменты не терял чувство юмора. Он был доброжелательным, открытым и искренним. В мирной жизни увлекался хоккеем, умел играть на пианино, любил музыку и футбол.

У погибшего защитника остались дочь Маша, жена Анна, мать Галина и сестра Вероника.

