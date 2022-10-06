Исполняющий обязанности городского головы Запорожья Анатолий Куртев 5 октября сообщил, что погиб Вячеслав Зайцев. Мужчина был историком, военным и депутатом Запорожского городского совета последних двух созывов.

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Воспоминания о Зайцеве

В 2014 году Зайцев защищал Донецкий аэропорт и в 2015 году участвовал в боях за Дебальцево. За боевые заслуги его отметили почетной государственной наградой – Орденом "За мужество" третьей степени.

Погиб мужчина, обороняя Украину на Донецком направлении. Ушедший на фронт депутат Роман Лозинский в своем фейсбуке вспоминает о том, что павший в бою военный имел большое сердце и был толковым историком.

За эти проклятые дни войны, казалось, уже презираешь смерть. Неприлично шутишь о способности человека умирать. Еще и на войне. Твою экскурсию по Хортице не забуду никогда. Вячеслав, передавай привет всем нашим. Почет Тебе. А мы… А что мы? Жить так, чтобы все это не было напрасно,

– написал Лозинский.

Также он назвал Зайцева настоящим украинцем, патриотом героем и запорожским казаком.

Постоянный оптимизм павшего военного

Лозинский не зря упомянул о "непристойных шутках" о презрении к смерти. 2 октября в своих соцсетях Зайцев опубликовал фото с фронта, написав об оргии на Щекавице, если будет ядерная война. Это свидетельствует о несокрушимом духе защитника Украины и желании смеяться, несмотря на любые проблемы.

Напомним, в Буче будут прощаться с военным Михаилом Матюшенко, возглавлявшим "призраков Киева". Полковник руководил 40-й бригадой тактической авиации. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, пилоты под командованием Матюшенко возвращались живыми с задач, а также у него был позывной "Дед".

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким полковника Матюшенко. Слава погибшему Герою!

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