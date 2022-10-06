Виконувач обов'язків міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв 5 жовтня повідомив, що загинув В'ячеслав Зайцев. Чоловік був істориком, військовим та депутатом Запорізької міської ради останніх двох скликань.

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Спогади про Зайцева

У 2014 Зайцев захищав Донецьке летовище та у 2015 брав участь у боях за Дебальцеве. За бойові заслуги його відзначили почесною державною нагородою — Орденом "За мужність" третього ступеня.

Загинув чоловік, обороняючи Україну на Донецькому напрямку. Депутат, що пішов на фронт, Роман Лозинський у своєму фейсбуку згадує про те, що полеглий у бою військовий мав велике серце та був тямущим істориком.

За ці кляті дні війни, здавалось, уже зневажаєш смерть. Непристойно жартуєш про здатність людини вмирати. Ще й на війні. Твою екскурсію Хортицею не забуду ніколи. В'ячеславе, передавай привіт усім нашим. Шана Тобі. А ми.. А що ми? Жити так, щоб все це не було намарно,

– написав Лозинський.

Також він назвав Зайцева справжнім українцем, патріотом героєм та запорізьким козаком.

Постійний оптимізм полеглого військового

Лозинський не даремно згадав про "непристойні жарти" на зневагу до смерті. 2 жовтня у своїх соцмережах Зайцев опублікував фото з фронту, написавши про оргію на Щекавиці, якщо буде ядерна війна. Це засвідчує незламний дух захисника України та бажання сміятися, попри будь-які негаразди.

Нагадаємо, у Бучі прощатимуться з військовим Михайлом Матюшенком, який очолював "привидів Києва". Полковник керував 40 бригадою тактичної авіації. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, пілоти під командуванням Матюшенка повертались живими зі завдань, а також він мав позивний "Дід".

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким полковника Матюшенка. Слава полеглому Герою!

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