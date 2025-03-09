На фронте погиб поэт и боевой медик Владимир Воликов

На фронте погиб украинский поэт, боевой медик и врач-кардиолог высшей категории Владимир "Скиф" Воликов. В начале полномасштабной войны Владимир присоединился к рядам Вооруженных сил Украины и проходил службу на востоке.

В прошлом году Владимир Воликов выпустил книгу "Поэзия, опалена войной" (издательство "АДЕФ-Украина"). Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собрата Владимира Алексея Сагаловского в Facebook.

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Что известно о гибели Владимира Воликова

С большой скорбью вынужден сообщить о том, что вчера перестало биться сердце моего друга и побратима, соавтора песен и известного боевого медика Владимира Воликова. Хочу выразить искренние соболезнования семье и друзьям. Столько еще планов было, как же так, Воликов...

– написал Сагаловский.

Еще один побратим погибшего, Виктор Зайчук, сообщил, что Владимир получил смертельное ранение.

"Печальная весть, сегодня погиб от пули мой побратим, военный волонтер, медик, просто замечательный человек. Покойся с миром на лугах Сварожих", – отметил он.

С началом полномасштабной войны Владимир Воликов присоединился к Вооруженным силам Украины и воевал на востоке страны.

В прошлом году Воликов издал книгу "Поэзия, опалена войной" (издательство "АДЕФ-Украина"), в которой передал свои переживания, связанные с войной.

"Война наложила свой отпечаток на всех нас. И все мы стали другими. И мои стихи стали другими. Да, в них есть и любовь, и страсть, и вера, что свет победит тьму, но эти стихи объединяет единая наша общая боль: война. Эта книга автобиографическая. Я пытался передать в ней то, через что прошел сам, и зажечь в сердце каждого огонек надежды и веры, что самые темные времена всегда перед рассветом, а наш мир спасет не красота. Нет. Наш мир спасет любовь", – говорится в аннотации.