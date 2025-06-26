В Буче попрощаются с воином Иваном Далеким: тело вернули только через более чем год после гибели

В Донецкой области, защищая Украину от российских захватчиков, в апреле 2024 года погиб воин из Бучи Иван Далекий. Тело Героя не удавалось забрать из зоны боевых действий. Только сейчас, во время обмена, его вернули домой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Бучанского городского голову Анатолия Федорука.

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Погиб защитник из Бучи Иван Далекий

44-летний Герой Иван Далекий родом из Бучи. Мобилизовался в ряды ВСУ в августе 2023 года. Защитник выполнял боевые задачи в Донецкой области.

Во время одного из них трагически погиб в апреле 2024 года. Тело Защитника с тех пор не удавалось забрать из зоны боевых действий, и только сейчас, во время обмена, его вернули домой,

– сообщил городской голова.

У Ивана Далекого остались 7-летняя дочь Илона, жена Елена, мать и братья. Мэр выразил искренние соболезнования всей семье Героя.

В последний путь украинского защитника проведут 26 июня в Буче. Прощание состоится в 11:00 на улице Стеклозаводской, 1. После воина похоронят на Аллее Героев.

Погиб защитник Иван Далекий / Фото с телеграма Федорука

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким защитника Ивана Далекого. Вечная память и слава Герою!