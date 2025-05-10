Защищал Украину с 2014 года: на Харьковщине погиб воин из Бучи Николай Архипчук

В Харьковской области в результате минометного обстрела погиб военный Николай Архипчук. Герой стал на защиту Украины от российских захватчиков еще в 2014 году.

Трагическую весть сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Бучи Анатолия Федорука.

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Защитник Николай Архипчук погиб

К сожалению, Бучанская община потеряла еще одного из своих лучших сыновей. 7 мая, защищая суверенитет Украины на Харьковщине, в результате минометного обстрела погиб Николай Архипчук.

Герой защищал наше государство от российских оккупантов с 2014 года. После того, как получил ранение, вернулся домой. Однако с началом полномасштабной войны снова стал на защиту родной земли.

Сначала Николай Архипчук присоединился к ТРО, а затем вступил в ряды Нацгвардии.

Двое детей, жена и мать остались без надежной защиты и опоры. Бучанская община в скорби вместе с вами. Вечная память и уважение Защитнику!

– написал городской голова.

Прощание с Героем состоится 10 мая в Буче. Отпевание в храме Святого апостола Андрея Первозванного в 11:30. После захоронение на Аллее Героев.

Погиб защитник Николай Архипчук / Фото из телеграма мэра Бучи

Анатолий Федорук призвал отдать дань уважения Герою, поддержать родных и поклониться всем нашим защитникам, которые продолжают защищать родную землю от российской орды.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Николай Архипчука. Вечная память и слава Герою!