На Полтавщине во время пожара погибла семья с двумя 4-летними детьми

Ночью 5 октября в Миргородском районе произошла трагедия. Там загорелся частный дом. Вместе со зданием сгорели его владельцы.

Сообщение об охваченном огнем доме в селе Слободка спасатели получили около 02:00 и немедленно отправились на место происшествия.

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Погибла вся семья

После полной ликвидации пожара сотрудники ГСЧС обнаружили четыре человека без признаков жизни. Как выяснили полицейские, во время пожара погибла семья: мужчина, 1987 года рождения, женщина, 1993 года рождения, их малолетние сын и дочь 2020 года рождения.

Для установления причин смерти тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Сейчас продолжается досудебное расследование по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, если оно повлекло возникновение пожара или аварии, которой повлекло гибель людей.

К слову, подобный случай произошел на Киевщине. Там в частном доме произошло возгорание. Спасатели и полиция пытались спасти людей, но из-за сильного огня и температуры горения это было невозможно. После локализации пожара стало известно, что погибли 52-летний мужчина, 46-летняя женщина и их 9-летний сын.