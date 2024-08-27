Погибли 4 человека и 16 пострадали: Зеленский показал последствия ночного удара

Россия снова цинично атаковала Украину в ночь на 27 августа. Президент Зеленский сообщил, что в результате обстрелов погибли 4 человека и еще 16 пострадали.

Он добавил, что в целом россияне применили против мирного населения и инфраструктуры Украины более 90 воздушных целей. Среди них 81 "Шахед", а также крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты.

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Продолжается ликвидация последствий обстрелов 27 августа

Президент Украины сообщил, что в настоящее время продолжаются спасательные операции на местах попадания и падения обломков российских беспилотников и ракет. К этому привлечены все спецслужбы, разбор завалов продолжается.

К сожалению, несмотря на результативную работу нашей противовоздушной обороны, четыре человека погибли и 16 пострадали. Мои соболезнования родным и близким погибших,

– написал Владимир Зеленский.

Он добавил, что Украина обязательно ответит России за этот и предварительные удары.

"Нельзя безнаказанно совершать преступления против человечности", – добавил глава государства.

Продолжается спасательная операция после российского обстрела: смотрите видео