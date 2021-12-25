Погибли младенец и 12-летний ребенок: в страшную аварию на Днепропетровщине попала семья

На Днепропетровщине в аварию попала многодетная семья. В результате трагедии погибли 12-летний ребенок и младенец до года.

Известно, что еще один 8-летний ребенок семьи пострадал. Авария произошла ориентировочно в 20 часов 24 декабря возле села Николаевка Днепропетровской области.

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В страшной аварии на Днепропетровщине погибли двое детей

На трассе Стрый – Изварино Криничанского района Днепропетровской области произошла авария с участием двух автомобилей: Audi и Mercedes,

– говорится в сообщении.

Предварительно известно, что Audi выехало на встречную полосу, где столкнулось с Mercedes Sprinter. Предварительно известно, что в автомобиле Audi A6 была многодетная семья, за рулем был отец.

"ДТП оказалось смертельным – в результате столкновения погиб 12-летний ребенок и его сводный брат в возрасте до 1 года. Также пострадала мать семейства и третий ребенок 8 лет", – говорится в сообщении.

Выжившего ребенка доставили в больницу. Она находится в тяжелом состоянии. Детали трагедии устанавливает полиция.

Автомобиль Audi с целой семьей выехал на встречную полосу / Фото телеграма "Днепр оперативный"

Автомобиль Audi врезался в Mercedes и погибли дети / Фото телеграма"Днепр оперативный"

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