Погибли патрульный, военный и двое молодых девушек: подробности ужасного ДТП на Закарпатье

На Закарпатье в ночь с 14 на 15 октября столкнулись легковушка и эвакуатор. Жертвами ДТП стали 4 человека. Кроме того, известно о пострадавшем.

Трагедия произошла в селе Великие Лучки Мукачевского района. По факту ДТП открыли уголовное производство.

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Детали ДТП

Водитель Renault столкнулся с эвакуатором. В то время он как раз цеплял машину, которая за несколько часов до того попала в ДТП на том же месте.

Все пассажиры Renault погибли на месте трагедии. Среди них:

сотрудник Управления патрульной полиции в Закарпатской области;

военнослужащий Чопского пограничного отряда;

Две девушки в возрасте 17 и 18 лет.

Погиб патрульный

Пресс-служба Министерства внутренних дел Украины сообщила, что в ДТП погиб лейтенант полиции Игорь Марчишак. Он был патрульным управления патрульной полиции на Закарпатье.

В ряды полиции он присоединился в 2017 году, с тех пор достойно служил украинскому народу. Игорю был всего 21 год. Соболезнуем родным и близким, это большая потеря для всех сотрудников системы МВД,

– говорится в сообщении.



Игорь Марчишак / МВС Украины

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным погибших.

На место аварии прибыли следователи Главного управления полиции области, следственно-оперативная группа местного отделения полиции, эксперты и сотрудники ГБР.