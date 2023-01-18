Погибло руководство МВД: все, что известно об авиакатастрофе в Броварах

Утром 18 января вблизи детского сада в Броварах упал вертолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. На нем находились глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

По состоянию на 10.50 известно о 18 погибших. Среди них 3 ребенка. Об этом написал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

К теме Глава МВД Денис Монастырский погиб в результате падения вертолета в Броварах

"Известно о 29 раненых, среди которых - 15 детей. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. На месте работают все оперативные службы", - написал Кулеба.