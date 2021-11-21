Погибшего на Донбассе Уберта Мрачковского посмертно наградили орденом "За мужество" II степени

Кроме Дня Достоинства и Свободы, 21 ноября в Украине отмечают День Десантно-штурмовых войск. По этому случаю Владимир Зеленский встретился с военнослужащими и вручил им государственные награды. В частности, посмертно орден предоставили погибшему на Донбассе Уберту Мрачковскому.

Об отличии военных государственными наградами Украины говорится в указе Зеленского, который обнародовал Офис Президента.

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Уберта Мрачковского посмертно наградили орденом

Военных отметили наградами за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга,

– говорится в тексте указа.

В частности, орденом "За мужество" II степени, к сожалению посмертно, отметили старшего солдата Уберта Мрачковского, который на днях погиб на Донбассе.

Гибель Уберта Мрачковского на фронте: что известно

Жизнь старшего солдата из Хмельницкой области Уберта Мрачковского оборвалась 19 ноября на Донбассе. Он получил пулевое ранение, которое оказалось несовместимым с жизнью.

Военному было всего 33 года. У него остались мать, жена и ребенок.

Мрачковский был снайпером, участвовал в боях за Саур-Могилу в составе 51-й отдельной механизированной бригады.

3 ноября 2015 года его наградили орденом "За мужество" III степени.

, президент также наградил орденом Богдана Хмельницкого III степени Василия Катеринчика, Александра Окуско и Виталия Сущенко; орденом "За мужество" III степени – Андрея Коваля; медалью "За военную службу Украине" – Татьяну Гатаулину; медалью "Защитнику Отечества" – Анну Балинскую, Светлану Орлову, Валентину К., Максима Хомякова.