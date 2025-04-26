Приснился сестре накануне Рождества: история гибели военного Олега Бервецкого – Журбы

Еще в беззаботном детстве он просто научил сестру ездить на велосипеде, а сейчас это самое ценное воспоминание о младшем брате. Взрослая жизнь оказалась слишком беспощадной и жестокой. Все, что осталось Зоряне Труш сейчас – принять потерю брата после одного сна, в котором он ее крепко и тепло обнимал.

Солдат, а впоследствии оператор БПЛА Олег Бервецкий с позывным Журба служил в рядах 103-й отдельной бригады Львовской территориальной обороны ВСУ на Востоке Украины. Погиб 21 ноября 2022 года вблизи села Стельмаховка Луганской области.

Зоряна Труш, старшая сестра Олега, в рамках проекта "Жизнь после потери" поделилась с 24 Каналом историей его гибели и переживания этой потери.

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Самое ценное воспоминание о брате и детстве

Олег и Зоряна все детство провели вместе в родительском доме во Львове. Кроме них, в семье росли еще 3 брата и сестра. С детства Олег вел активный образ жизни – любил заниматься спортом, играть в футбол и ходить в горы.

Именно поэтому в памяти Зоряны запечатлено самое ценное воспоминание из детских лет – младший на 3 года брат научил ее ездить на велосипеде. После этого и до сих пор сестра на нем "летает".

Патриотизм Олегу привили родители, в семье всегда придерживались украинских традиций: на Рождество и Пасху семья садилась за стол в вышиванках, пели украинские народные песни и колядовали.

Олег получил специальность автомеханика во Львовском техническом лицее №20. Высшее образование получил в национальном университете "Львовская политехника" по специальности "инженер-механик автомобильного хозяйства". 10 лет работал инженером в структурной единице "Львовэнергоавтотранс".

С женой Натальей познакомился на свадьбе нашей младшей сестры, они вместе учились. Через год сами поженились и в семье родились два сына – Ярославчик и Ромчик. Олег был очень хорошим и мужем, и отцом. Сейчас о папе в семейном кругу говорят много, потому что он присутствует и сегодня,

– рассказала Зоряна.

Олег с семьей / Фото из семейного архива

Последняя встреча за 6 дней до гибели

В первый день полномасштабного вторжения жизнь полностью изменилась. Уже через месяц Олег вместе с побратимами участвовал в боях на Востоке Украины. В частности, в освобождении Лимана в Донецкой области и других населенных пунктов. Несмотря на плохое зрение, впоследствии стал успешным оператором БПЛА.

Олег имел позывной Журба – он всегда печалился и размышлял над судьбой Украины.



Олег Бервецкий на службе / Фото из семейного архива

Семья тяжело приняла решение Олега. Однако сестра подчеркнула – Олег сделал свое и пошел воевать. Изредка, но сестра имела возможность общаться с родным братом, были и периоды полного затишья.

Он был в "Бермудском треугольнике". Так я называю Донецк – Луганск – Харьков. Когда были самые горячие бои, с ним не было связи. Однако он всегда старался написать несколько слов, что с ним все хорошо,

– вспомнила Зоряна.

За 8 месяцев пребывания на фронте Олег имел один отпуск. Если бы не он, семья бы больше никогда его не увидела. Олег приехал во Львов в начале ноября 2022 года на 10 дней. 5 ноября родные отпраздновали его день рождения – 39 лет.

Сначала прибыл рюкзак, потом – тело: о гибели Олега

15 ноября семья провела Олега на фронт. Через неполную неделю, 21 ноября, Олег погиб вблизи села Стельмаховка на Луганщине в результате вражеского танкового обстрела. Сначала сестра и вся семья надеялись, что это неправда. Однако 22 ноября в обед жене вручили акт о смерти. Тогда о гибели отца узнали и его сыновья, которые были дома с мамой.

Сначала была стадия отрицания. Возможно, это ошибка? Возможно, кто-то другой? Уже 24 числа прибыл рюкзак с его вещами, а утром 28 ноября уже привезли тело,

– сказала сестра.

Парастас по Олегу состоялся в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. Похоронили его на Марсовом поле на Лычаковском кладбище во Львове.



Могила Олега Бервецкого / Фото из семейного архива

"Он обнял, я почувствовала тепло": о сне с братом и принятии потери

Перед Рождеством в 2023 году Зоряна посетила могилу брата. В мыслях было одно – вся семья скоро соберется за столом, а его нет. Этой же ночью ей приснился Олег.

Во сне она была в родительской квартире, где прошло все детство с братом. Мама позвала детей к рождественскому ужину. Зоряна увидела, что в одной комнате светился свет и пошла его выключить. Там она увидела брата, который сидел на кровати и спросила, как он может быть здесь. Он встал и ответил: "Здесь, а где мне быть?".

Я убеждала его, что он погиб на войне. На это он сказал, что погиб, но есть с нами. Он меня обнял, я почувствовала тепло. Я не понимала, где я есть – как будто сон, а как будто все происходило на самом деле. Я начала рыдать, Олег меня успокаивал. Я спрашивала, почему так произошло, говорила, что я как старшая сестра должна была умереть первая. Брат уверенно объяснил: "Зоряно, выше всех есть Господь, кому сколько назначено, так и будет. То, что мы представляем – мелочь". Потом он исчез,

– вспомнила сестра.

После этого сна Зоряна сразу проснулась и почувствовала спокойствие. Именно эта встреча с братом помогла ей принять смерть Олега.

"Не все об этом говорят": как поддерживать родных погибших бойцов

Пережить потерю Зоряне также помогла поэзия – в память о брате она выдала два сборника со стихами, которые стали для нее своеобразной исповедью и рефлексией. Зоряна очень рада, что имеет возможность выложить всю свою боль на бумагу и становиться сильнее, а не прятать ее. Один из сборников называется "С тобой". Она, в частности, посвящена народу Украины, который упорно борется и преданно защищает свою родину от оккупантов.

В прошлом году, 9 апреля, на фасаде школы №100, где учился брат Зоряны, состоялось торжественное открытие памятной мемориальной доски Олегу. Также военный награжден званием Народный Герой Украины, а его сыновья получили от Президента Украины Владимира Зеленского орден "За мужество" III степени.



Мемориальная доска на школе в память об Олеге / Фото из семейного архива

Зоряна подытожила, что все люди, потерявшие родных на войне, по-разному проживают горе. Однако им важна поддержка, возможно, финансовая помощь или помощь в быту.

"Не все об этом говорят и просят. Надо спрашивать и проявлять инициативу, однозначно. Например, своих двух племянников (сыновей Олега – 24 Канал) я всегда стараюсь забирать на ночевку, чтобы они отвлеклись и поиграли с моим сыном", – отметила она.

Зоряна также проводит много времени с женой брата Натальей, они ходят в театр и посещают различные мероприятия. Всем советует – если есть возможность, стоит обратиться к психологу и поддерживать связь с теми, кто также переживает потерю близкого человека.