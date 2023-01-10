В России засекретили списки погибших в Макеевке военных: заговорили об "иноагентах"
В России решили скрыть имена погибших военнослужащих в Макеевке. Мол, этими данными могут воспользоваться "иноагенты".
Российские оппозиционные СМИ цитируют военного комиссара Ростовской области Алексея Вдовина, который об этом заявил. Однако, похоже, сами россияне от этой идеи не в восторге. Неужели начинают подозревать, что им нагло врут о количестве потерь среди их оккупационного войска.
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Вдовин отметил, что информация о гибели военнослужащих сообщают персонально членам семей или во время соответствующих обращений.
Списки публиковаться не будут. Вся информация в военных комиссариатах приходится персонально членам семей военнослужащих – либо во время обращения, либо относительно ряда военнослужащих осуществляется оповещение персонально сотрудниками военных комиссариатов,
– отметил он.
Как объяснили решение
Дальше оккупационный комиссар добавил, что списки вообще то и нельзя публиковать. И объяснил это не очень логичными и убедительными аргументами, типа "запрещено", "иноагенты".
Во-первых, это персональные данные, во-вторых, это, конечно, работа для иностранных разведок, выявление и проведение провокационных мероприятий против родственников военнослужащих. Категорически запрещено,
– добавил Вдовин.
Что произошло в Макеевке
Силы обороны нанесли удар с Himars в новогоднюю ночь по училищу в Макеевке, которое оккупанты превратили в свою базу. От здания не осталось ничего, как и от находившихся там в момент удара сотен оккупантов. Преимущественно это были мобилизованные россияне, которых туда недавно отвезли.
Официально Россия заявила о 89 погибших и тоже признала, что большинство из них – это мобилизованные из Самаровской области. Россияне подписали петицию с требованием опубликовать поименный список погибших в училище, потому что подозревают, что им не говорят всей правды.
Ведь в результате удара на самом деле погибли около 400 оккупантов погибли, еще 300 получили ранения. А по некоторым данным, число погибших может достигать 600 человек.