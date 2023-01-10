В России засекретили списки погибших в Макеевке военных: заговорили об "иноагентах"

В России решили скрыть имена погибших военнослужащих в Макеевке. Мол, этими данными могут воспользоваться "иноагенты".

Российские оппозиционные СМИ цитируют военного комиссара Ростовской области Алексея Вдовина, который об этом заявил. Однако, похоже, сами россияне от этой идеи не в восторге. Неужели начинают подозревать, что им нагло врут о количестве потерь среди их оккупационного войска.

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Вдовин отметил, что информация о гибели военнослужащих сообщают персонально членам семей или во время соответствующих обращений.

Списки публиковаться не будут. Вся информация в военных комиссариатах приходится персонально членам семей военнослужащих – либо во время обращения, либо относительно ряда военнослужащих осуществляется оповещение персонально сотрудниками военных комиссариатов,

– отметил он.

Как объяснили решение

Дальше оккупационный комиссар добавил, что списки вообще то и нельзя публиковать. И объяснил это не очень логичными и убедительными аргументами, типа "запрещено", "иноагенты".

Во-первых, это персональные данные, во-вторых, это, конечно, работа для иностранных разведок, выявление и проведение провокационных мероприятий против родственников военнослужащих. Категорически запрещено,

– добавил Вдовин.

Что произошло в Макеевке

Силы обороны нанесли удар с Himars в новогоднюю ночь по училищу в Макеевке, которое оккупанты превратили в свою базу. От здания не осталось ничего, как и от находившихся там в момент удара сотен оккупантов. Преимущественно это были мобилизованные россияне, которых туда недавно отвезли.

Официально Россия заявила о 89 погибших и тоже признала, что большинство из них – это мобилизованные из Самаровской области. Россияне подписали петицию с требованием опубликовать поименный список погибших в училище, потому что подозревают, что им не говорят всей правды.

Ведь в результате удара на самом деле погибли около 400 оккупантов погибли, еще 300 получили ранения. А по некоторым данным, число погибших может достигать 600 человек.

Очевидно, что Россия будет пытаться скрыть реальное количество погибших в Макеевке, ведь на носу у них новая волна мобилизации. Не ко времени это. Вынуждены придумывать не только объяснения, но и басни, чтобы хоть как-то снизить панику россиян. Ничего лучше, чем запустить фейк об возмездии, они не придумали.