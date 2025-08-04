С начала полномасштабной войны Украине удалось вернуть тела по меньшей мере 25 защитников, погибших в российском плену. По результатам судебно-медицинских экспертиз среди причин смерти – следы применения электрического тока, множественные переломы, кровоизлияния и значительная потеря веса из-за голода.

Об этом сообщил в Офисе генпрокурора в ответ на запрос журналистов, пишет 24 Канал со ссылкой на "Слідство.Інфо".

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Что известно о возвращении тел погибших в плену защитников?

В Офисе генпрокурора заявили, что по результатам судмедэкспертиз, есть основания утверждать о возможном жестоком обращении в отношении 25 украинских военнослужащих, которые находились в российском плену и тела которых были возвращены во время репатриаций.

Также сообщили, что тела имеют гнилостные изменения. Поэтому получить полную и объективную информацию о причинах и обстоятельствах смерти невозможно.

Среди причин смерти украинских военнопленных есть закрытые тупые травмы туловища с множественными переломами ребер, повреждения легких и листков плевры; убойные раны на голове; кровоизлияния в мягких тканях головы; убойные раны и синяки на лице; кровоизлияния в мягких тканях левого бедра и левой голени; ссадины в области лба по центру; следы применения электрического тока, кахексия,

– сообщили в Офисе генпрокурора.

Справка. Кахексия – это клинический синдром, который сопровождается большой потерей массы тела, атрофией мышц. Может возникать при голодании.

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов рассказал, что среди защитников, умерших в российском плену, есть много случаев общего истощения организма.

Всего во время репатриации на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть более 16 тысяч тел погибших воинов.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших украинских защитников и защитниц. Вечная память и слава Героям!