Про це повідомив в Офісі генпрокурора у відповідь на запит журналістів, пише 24 Канал з посиланням на "Слідство.Інфо".

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Що відомо про повернення тіл загиблих у полоні захисників?

В Офісі генпрокурора заявили, що за результатами судмедекспертиз, є підстави стверджувати про можливе жорстоке поводження щодо 25 українських військовослужбовців, які перебували в російському полоні й тіла яких були повернуті під час репатріацій.

Також повідомили, що тіла мають гнилісні зміни. Тому отримати повну й об'єктивну інформацію про причини й обставини смерті неможливо.

Серед причин смерті українських військовополонених є закриті тупі травми тулуба з множинними переломами ребер, ушкодження легень та листків плеври; забійні рани на голові; крововиливи в м'яких тканинах голови; забійні рани та синці на обличчі; крововиливи в м'яких тканинах лівого стегна та лівої гомілки; садна в ділянці лоба по центру; сліди застосування електричного струму, кахексія,

– повідомили в Офісі генпрокурора.

Довідка. Кахексія – це клінічний синдром, який супроводжується великою втратою маси тіла, атрофією м'язів. Може виникати при голодуванні.

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов розповів, що серед захисників, які померли в російському полоні, є багато випадків загального виснаження організму.

Загалом під час репатріацій на підконтрольну Україні територію вдалося повернути понад 16 тисяч тіл загиблих воїнів.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих українських захисників і захисниць. Вічна пам'ять і слава Героям!