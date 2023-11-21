Последний свой бой Герои приняли 19 ноября. Двое собратьев родом из села Горигляды Коропецкой общины.

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Что известно о павших воинах

Солдату Игорю Коропецкому навсегда 29. За данным СМИ он был выпускником Ивано-Франковского профессионального колледжа Львовского НУП. Учился по специальности "Хранение, консервирование и переработка плодов и овощей".

Старшему солдату Вадиму Медведеву в этом году исполнилось 22. У парня была за плечами служба в армии. В начале октября воин на позывной "Бурой" признался любимой, и этот момент сняли журналисты "Суспільного".

Тогда защитник рассказывал, что встреча с девушкой была судьбой. Познакомились, когда он приехал в родную деревню в короткий отпуск, девушка была там как переселенка. Она родом из Запорожской области, где, к сожалению, оборвалась жизнь украинского воина.

Менее месяца назад друзья защитников просили неравнодушных присоединиться к сбору на автомобиль для минометного расчета, в котором служили Вадим и Игоря. Сейчас же в сети выражают соболезнования.

Мы всегда будем помнить и чтить подвиг наших земляков, уложивших жизнь, защищая территориальную целостность и суверенитет нашего государства. Глубокие соболезнования родным и близким. Вечная память Героям!

– подчеркнули в поселковом совете.

Чтобы почтить память павших Героев, в Коропецкой территориальной общине 20 – 26 ноября объявили на днях траура.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким павших воинов. Вечная память и слава Героям!

Заметим, в начале ноября стало известно, что, защищая Украину от российских захватчиков, погиб военнослужащий ВСУ Роман Юрийчук. Герой родом из Залещиков Тернопольской области.