Останній свій бій Герої прийняли 19 листопада. Двоє побратимів родом з села Горигляди Коропецької громади.

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Що відомо про полеглих воїнів

Солдату Ігорю Коропецькому назавжди 29. За даними ЗМІ, він був випускником Івано-Франківського фахового коледжу Львівського НУП. Навчався за спеціальністю "Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів".

Старшому солдату Вадиму Медведєву цього року виповнилося 22. Хлопець мав за плечима службу в армії. На початку жовтня воїн на позивний "Бурий" освідчився коханій, і цей момент зафільмували журналісти "Суспільного".

Тоді захисник розповідав, що зустріч з Дівчиною була долею. Познайомилися, коли він приїхав у рідне село в коротку відпустку, дівчина ж була там як переселенка. Вона родом з Запорізької області, де, на жаль, обірвалося життя українського воїна.

Менш ніж місяць тому друзі захисників просили небайдужих долучитися до збору на автомобіль для мінометного розрахунку, в якому служили Вадим та Ігор. Нині ж у мережі висловлюють співчуття.

Ми завжди будемо пам’ятати й шанувати подвиг наших земляків, які поклали життя, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет нашої держави. Глибокі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять Героям!

– підкреслили в селищній раді.

Аби вшанувати пам'ять полеглих Героїв, у Коропецькій територіальній громаді 20 – 26 листопада оголосили днями жалоби.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглих воїнів. Вічна пам'ять і слава Героям!

Зауважимо, на початку листопада стало відомо, що захищаючи Україну від російських загарбників, загинув військовослужбовець ЗСУ Роман Юрійчук. Герой родом з Заліщиків Тернопільської області.