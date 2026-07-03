Об этом сообщает Широковская территориальная община.

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Что известно о защитнике?

Владимир Москалец родился 30 мая 1983 года и вырос в поселке Видрадное. Он был старшим ребенком в семье и с детства чувствовал ответственность за близких, а после потери отца стал опорой для матери, младшей сестры и брата, который сейчас также служит в Вооруженных Силах Украины.

После начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года у Владимира был билет в Польшу, где он планировал работать. Однако уже на следующий день он решил остаться в Украине и пришел в военкомат. После отказа в зачислении он тем же вечером вступил в ряды территориальной обороны.

Впоследствии военнослужащий продолжил службу в составе 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады, где выполнял боевые задачи на самых сложных участках фронта. За время службы он был награжден нагрудным знаком командира воинской части А4355 "Свирепый, когда спровоцирован", знаком отличия Министерства обороны Украины "Крест десантно-штурмовых войск" и памятным коином воинской части.

По словам тех, кто знал Владимира, он был человеком, который всегда вставал на защиту других – как на поле боя, так и в повседневной жизни. Побратимы вспоминают его как надежного, спокойного и решительного воина, рядом с которым чувствовалась уверенность и безопасность.

В мирной жизни он мечтал построить собственный дом, создать семью с любимой Татьяной, воспитывать дочь и завести собаку, однако эти планы прервала война.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Москальца. Светлая память!

Кого еще потеряла Украина?