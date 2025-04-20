Защитник с Полтавщины Андрей Шулик погиб в Донецкой области

Украинский защитник Андрей Шулик погиб на фронте 13 апреля. Герой погиб во время боевых действий вблизи Вольного Поля Донецкой области.

Трагическую весть сообщает 24 Канал со ссылкой на Козельщинскую общину.

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Андрей Шулик на щите

Андрей Шулик был солдатом взвода штурмовой поддержки горно-штурмовой роты. К сожалению, украинский защитник погиб 13 апреля во время ведения боевых действий вблизи Вольного Поля в Донецкой области.

Не испугался, не прятался, защищал родную землю от вражеского нашествия! Вечная память воину! Честь и уважение! Искренние соболезнования близким...

– написали в общине.

С Героем попрощались 18 апреля в селе Большая Вакуловка Полтавской области.

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Защитник Андрей Шулик погиб / Колаж Козельщинской общины

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким защитника Андрея Шулика. Вечная память и слава Герою!