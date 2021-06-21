Создали оперативный штаб: подробности взрыва в многоэтажке под Киевом

21 июня 2021 , 21:39
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Источник:

ГСЧС Украины

В селе Белогородка под Киевом произошел взрыв и вспыхнул пожар. Его удалось потушить, однако погиб один человек и 9 пострадали.

Сельский глава Белогородки Антон Освиенко рассказал, что трагедия произошла в доме на улице Владимирской 99, возле школы №2. Спасатели сообщили, что пожар уже потушили.

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Пожар в Белогородке потушили

Спасатели рассказали, что пожар локализовали ориентировочно в 16:30, а потушили в 19 часов. Работники ГСЧС вывели на свежий воздух 40 человек. Но спасти всех не удалось.

В одной из квартир звеном ГДЗС обнаружено тело одного погибшего,
 –  рассказали спасатели.

Также известно, что в результате пожара пострадали 9 человек:

  • 2 человека госпитализировали, из них 1 ребенок 2008 года рождения;
  • 6 человек осмотрели врачи, они отказались от госпитализации.

Спасатели рассказали, что пожар захватил 4-й и 5-й этажи и крышу. Также огонь разрушил окна.

Пожарные потушили возгорание: смотрите видео

Сельский глава Белогородки Антон Овсиенко рассказал, что площадь пожара составляет ориентировочно 650 метров квадратных.

Во время тушения пожара выявлено 9 пострадавших, три из которых госпитализированы в Боярскую центральную районную больницу,
 –  заявил Овсиенко.

Создан оперативный штаб, в который входят депутаты и работники Белогородского сельского совета. Власти говорят, что решают вопрос временного размещения жильцов дома.

 

Коротко о взрыве

  • 21 июня ориентировочно в 13:20 прогремел мощный взрыв в 5-этажном жилом доме.
  • В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям не сообщили о причине взрыва.
  • Спасатели информируют, что пожар в 5-этажном доме возник в результате взрыва в квартире на третьем этаже.
  • В Киевской ОГА рассказали, что пожарные нашли на месте возгорания тело погибшего человека. Предварительно, жертвой пожара стал мужчина.
  • В больницу в состоянии средней тяжести доставили 13-летнего ребенка и 2 взрослых мужчин. Кроме того, еще 6 человек после осмотра врачами от госпитализации отказались.
Автор: Діана Квасневська