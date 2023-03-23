Корбан проиграл суд против погибшего на войне активиста Романа Ратушного

22 марта Киевский апелляционный суд принял решение в пользу погибшего активиста и военного Романа Ратушного. Заседание суда проходило по делу против бизнесмена Геннадия Корбана, который судился о защите чести и достоинства.

Ранее бизнесмен судился с Ратушным и организацией "Защитим Протасов Яр". Он требовал опровержения информации о его причастности к компании ООО "Дайтона Групп", попытке застроить Протасов Яр и его морально-нравственные качества.

К теме Памяти Ратушного: в Киеве появится ландшафтный заказник "Протасов Яр"

Детали дела

9 декабря 2021 года Соломенский районный суд Киева удовлетворил иск Корбана, а апелляция в прошлом году подтвердила это решение. На июнь 2022 года было назначено апелляционное разбирательство, однако 9 июня в Харьковской области Роман Ратушный погиб.

Впоследствии адвокаты родителей Ратушного и ОО обратились в Верховный суд, который отменил предыдущее решение и отправил дело на новое апелляционное рассмотрение. В этот раз суд принял решение в пользу Романа Ратушного.

В то же время, адвокат Антон Дикань уверен, что на этом дело не завершено. В комментарии hromadske он отметил, что убежден, что Корбан будет подавать кассационную жалобу в Верховный суд. У его адвокатов есть 30 дней с момента оглашения полного текста решения.

Обратите внимание! ООО "Дайтона Групп" получило в субаренду участок в парке отдыха Протасов Яр в Киеве для возведения жилищно-офисно-торгового комплекса с гостиницей и паркингом. Позже Киевсовет включил этот участок в список озелененных территорий общего пользования столицы.

Это значит, что строить там нельзя. ООО "Дайтона Групп" в СМИ связывают с бизнесменом Геннадием Корбаном, хотя он публично отрицает свои связи с застройщиком.

Что известно о гибели Романа Ратушного