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24 Канал Новости Украины Ночные заморозки и незначительное потепление: погода в Украине на 9 апреля
8 апреля, 15:24
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Ночные заморозки и незначительное потепление: погода в Украине на 9 апреля

Дарья Смородская
Основні тези
  • Погода в Украине 9 апреля будет холодной из-за арктической воздушной массы, которая препятствует весеннему теплу.
  • Днем возможны осадки на юге и юго-востоке, температура в областных центрах будет колебаться от +2 до +9 градусов, в Карпатах ожидается небольшой снег.

В среду, 9 апреля, погода в Украине будет оставаться холодной. К нам пришла арктическая воздушная масса, из-за которой не может наступить весеннее тепло.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр. На большинстве территории Украины осадков в этот день не будет.

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Какой будет погода в Украине 9 апреля

На территории Украины в среду еще будет сохраняться низкая температура воздуха. Ночью в воздухе прогнозируются заморозки. В большинстве областей ночью будет повышаться атмосферное давление, однако уже днем оно начнет падать.

На небе 9 апреля будут облака, из-за которых иногда будет проясняться солнышко. Осадки ожидаются лишь на юге и юго-востоке, там днем может пойти небольшой мокрый снег и дождь.

Ветер северо-западный, а в юго-восточной части Украины – юго-западный. Он будет достигать 5-10 метров в секунду.

В ночь на 9 апреля могут быть заморозки 0 – 5 градусов. Днем столбики термометра будут показывать от 1 до 6 градусов тепла, на Закарпатье и юго-востоке Украины – от 3 до 8 градусов тепла.

В Карпатах ночью ожидается небольшой снег, днем без осадков. Температура ночью будет достигать -4...-9 градусов, а днем от 0 до 3 градусов мороза.

Какой будет температура в областных центрах

  • Киев +2...+4;
  • Ужгород +6...+8;
  • Львов +5...+7;
  • Ивано-Франковск +3...+5;
  • Тернополь +3...+5;
  • Черновцы +3...+5;
  • Хмельницкий +3...+5;
  • Луцк +5...+7;
  • Ровно +3....+5;
  • Житомир +3....+5;
  • Винница +3....+5;
  • Одесса +5...+7;
  • Николаев +4...+6;
  • Херсон +5...+7;
  • Симферополь +6...+8;
  • Кропивницкий +5...+7;
  • Черкассы +3...+5;
  • Чернигов +3....+5;
  • Сумы +3...+5;
  • Полтава +3....+5;
  • Днепр +4...+6;
  • Запорожье +5...+7;
  • Донецк +6...+8;
  • Луганск +7...+9;
  • Харьков +5...+7.

Прогноз погоды на 9 апреля / Карта Укргидрометцентра

Апрель не прекращает удивлять погодой. Уже три дня подряд украинцы в разных областях наблюдают снегопады и метели. Такие природные явления в середине весны, в частности, посетили Львовскую, Киевскую, Прикарпатье, Закарпатье, Хмельницкую и Полтавскую области.