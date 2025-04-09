Ночные заморозки и незначительное потепление: погода в Украине на 9 апреля
- Погода в Украине 9 апреля будет холодной из-за арктической воздушной массы, которая препятствует весеннему теплу.
- Днем возможны осадки на юге и юго-востоке, температура в областных центрах будет колебаться от +2 до +9 градусов, в Карпатах ожидается небольшой снег.
В среду, 9 апреля, погода в Украине будет оставаться холодной. К нам пришла арктическая воздушная масса, из-за которой не может наступить весеннее тепло.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр. На большинстве территории Украины осадков в этот день не будет.
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Какой будет погода в Украине 9 апреля
На территории Украины в среду еще будет сохраняться низкая температура воздуха. Ночью в воздухе прогнозируются заморозки. В большинстве областей ночью будет повышаться атмосферное давление, однако уже днем оно начнет падать.
На небе 9 апреля будут облака, из-за которых иногда будет проясняться солнышко. Осадки ожидаются лишь на юге и юго-востоке, там днем может пойти небольшой мокрый снег и дождь.
Ветер северо-западный, а в юго-восточной части Украины – юго-западный. Он будет достигать 5-10 метров в секунду.
В ночь на 9 апреля могут быть заморозки 0 – 5 градусов. Днем столбики термометра будут показывать от 1 до 6 градусов тепла, на Закарпатье и юго-востоке Украины – от 3 до 8 градусов тепла.
В Карпатах ночью ожидается небольшой снег, днем без осадков. Температура ночью будет достигать -4...-9 градусов, а днем от 0 до 3 градусов мороза.
Какой будет температура в областных центрах
- Киев +2...+4;
- Ужгород +6...+8;
- Львов +5...+7;
- Ивано-Франковск +3...+5;
- Тернополь +3...+5;
- Черновцы +3...+5;
- Хмельницкий +3...+5;
- Луцк +5...+7;
- Ровно +3....+5;
- Житомир +3....+5;
- Винница +3....+5;
- Одесса +5...+7;
- Николаев +4...+6;
- Херсон +5...+7;
- Симферополь +6...+8;
- Кропивницкий +5...+7;
- Черкассы +3...+5;
- Чернигов +3....+5;
- Сумы +3...+5;
- Полтава +3....+5;
- Днепр +4...+6;
- Запорожье +5...+7;
- Донецк +6...+8;
- Луганск +7...+9;
- Харьков +5...+7.
Прогноз погоды на 9 апреля / Карта Укргидрометцентра
Апрель не прекращает удивлять погодой. Уже три дня подряд украинцы в разных областях наблюдают снегопады и метели. Такие природные явления в середине весны, в частности, посетили Львовскую, Киевскую, Прикарпатье, Закарпатье, Хмельницкую и Полтавскую области.