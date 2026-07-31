Без осадков, но с сильной жарой до +37: прогноз погоды на 1 августа
В субботу, 1 августа, в Украину придет ранее прогнозируемая сильная жара. В целом ожидается погода без осадков и небольшая облачность.
Об этом сообщил Укргидрометцентр.
Какую погоду прогнозируют?
По прогнозу синоптиков, ветер в первый день августа будет переменного направления, со скоростью 3 – 8 метров в секунду.
В ночные часы температура воздуха составит +15…+20 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +27…+32 градусов. Самая сильная жара ожидается в западных областях, где местами прогнозируется сильная жара до +35…+37 градусов.
Температура воздуха в областных центрах
- Киев +28…+30;
- Ужгород +33…+35;
- Львов +31…+33;
- Ивано-Франковск +31…+33;
- Тернополь +29…+31;
- Черновцы +32…+34;
- Хмельницкий +28…+30;
- Луцк +30…+32;
- Ровно +31…+33;
- Житомир +28…+30;
- Винница +28…+30;
- Одесса +25…+27;
- Николаев +28…+30;
- Херсон +28…+30;
- Симферополь +27…+29;
- Кропивницкий +29…+31;
- Черкассы +27…+29;
- Чернигов +26…+28;
- Сумы +24…+26;
- Полтава +26…+28;
- Днепр +25…+27;
- Запорожье +26…+28;
- Донецк +25…+27;
- Луганск +25…+27;
- Харьков +24…+26.
Напомним, представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью 24 Каналу рассказала, что на данный момент расчеты и оценки синоптиков не указывают на предпосылки для похолодания в ближайшее время. Поэтому, по предварительным данным, в начале августа по всей Украине прогнозируется жаркая погода.