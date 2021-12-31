Дождь, мокрый снег и ветер: погода на 1 января
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине 1 января будет дождливой, будет преобладать плюсовая температура воздуха. Также на всей территории будет ветер.
В некоторых областях будет мокрый снег. По сравнению с 31 декабря, погода будет на несколько градусов теплее.
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Погода в регионах Украины
В западном регионе температура воздуха в среднем будет +5...+7 градусов. Кроме того, во всем регионе будет дождливо. Аналогичная погода будет также в центре и в южных областях. Мокрый снег будет на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Луганщине, Донетчине.
На юге страны также будет дождливая погода. Температура там будет колебаться в пределах +5...+7 градусов.
В течение утра и дня 1 января влажная воздушная масса будет перемещаться в восточном направлении, постепенно охватит все центральные области, Юг и восток Украины, а в западных и северных областях осадки днем стихнут,
– рассказала синоптик Наталья Диденко.
Кроме того, на всей территории страны будет сильный ветер северо-западного направления, вплоть до штормовых порывов.
В Киеве в новогоднюю ночь будет идти дождь, однако днем 1 января осадки будут слабее.
Кроме того, спасатели предупредили, что 1 – 4 января на реках бассейна Припяти из-за осадков и снеготаяния ослабится ледовый покров.
Разрушение льда приведет к подъемам уровней воды на 0,1 – 0,6 миллиметра по состоянию на 8 часов 31 декабря.
На отдельных участках рек возможен выход воды на пойму – 1 уровень опасности, то есть желтый,
– рассказали в ГСЧС.
Погода в городах Украины 1 января
Ужгород – +5...+7
Львов – +6...+8
Ивано-Франковск – +5...+7
Тернополь – +5...+7
Черновцы – +5...+7
Хмельницкий – +5...+7
Луцк – +6...+8
Ровно – +6...+8
Житомир – +5...+7
Винница – +5...+7
Одесса – -1...+1
Николаев – +5...+7
Херсон – +3...+5
Симферополь – +5...+7
Кропивницкий – +4...+6
Черкассы – +4...+6
Чернигов – +1...+3
Сумы – +1...+3
Полтава – +3...+5
Днепр – +3...+5
Запорожье – +3...+5
Донецк – +1...+3
Луганск – -2...-4
Харьков – +1...+3
Киев – +4...+6
Прогноз погоды на 31 декабря / Карта Укргидрометцентра