Солнечно, тепло и местами дождь: прогноз погоды на 1 ноября

Погода в Украине в понедельник, 1 ноября, будет солнечной и теплой. Дождь прогнозируют в южных областях страны.

Столбик термометра в понедельник, 1 ноября, будет колебаться между отметками +10...+15 градусов. Также возможны туманы.

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Прогноз погоды в регионах Украины 1 ноября

В западных областях страны будет солнечно и без осадков. Температура в течение дня составит +11...+13 градусов. Ночью на Буковине и в Тернопольской области столбик термометра опустится до 0...+2 градусов.

На юге страны будет теплее – +12...+16 градусов. Однако в Одесской и Николаевской областях дождь. В восточном, центральном и северном регионах температура днем составит +11...+14 градусов, зато ночью опустится до 0...+ 4 градусов. В Киеве будет сухая и теплая погода, ориентировочно до + 12 градусов.

1 ноября, если туманы не наберутся новой силы и не закроют нам новое зимнее время серой пеленой, антициклон еще, "ого-го", покажет свою старческую силу – в понедельник в большинстве областей Украины осадки маловероятны,

– написала синоптик Наталья Диденко.

На территории страны будет юго-восточный ветер, а в западных областях – порывистый.

Более того, в течение 31 октября – 2 ноября будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности в:

западном и восточном регионе;

Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Винницкой, Житомирской, Киевской, Полтавской областях;

а также В Крыму.

Прогноз погоды в городах Украины 1 ноября

Ужгород – +11...+13

Львов – + 11...+13

Ивано-Франковск – +11...+13

Тернополь – +11...+13

Черновцы – +11...+13

Хмельницкий – +11...+13

Луцк – +11...+13

Ровно – + 11...+13

Житомир – +11...+13

Винница – + 11...+13

Одесса – + 12...+14

Николаев – +13...+15

Херсон – + 14...+16

Симферополь – +14...+16

Кропивницкий – +12...+14

Черкассы – +11...+13

Чернигов – + 11...+13

Сумы – + 11...+13

Полтава – + 11...+13

Днепр – + 12...+14

Запорожье – +14...+16

Донецк – + 13...+15

Луганск – +11...+13

Харьков – +12...+14

Киев – + 11...+13



Прогноз погоды на 1 ноября / Карта Укргидрометцентра