Прогноз погоды на 11 августа: большую часть Украины накроют грозы, на Востоке будет до +33
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в среду, 11 августа, будет солнечной и теплой. При этом, западные, восточные и часть южных регионов охватят грозы.
В большинстве областей Украины прогнозируют +27...+32 градусов тепла. Впрочем, на западе температура воздуха опустится до +24 градусов.
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Холоднее всего будет на Львовщине, Ивано-Франковщине и Ровненщине. В других западных регионах столбики термометров поднимутся до +28...+29 градусов. Почти все области накроют грозы. На севере погода будет разной. На Черниговщине – солнечно, до + 28 градусов. А вот на Сумщине – дождливо, при этом, там будет даже немного теплее.
В восточных областях, а также Днепропетровской и Запорожской области также прогнозируют осадки. Теплее всего будет на Луганщине – вплоть до +33 градусов. Тепло и солнечно будет и на юге – в Одесской и Николаевских областях – до +31. В то же время на Херсонщине и в оккупированном Крыму разгуляются грозы.
В Киеве в среду, 11 августа, будет сухо, солнечно и умеренно горячо. Дневная температура воздуха будет колебаться там в пределах +28...+30 градусов. Осадков ожидать не стоит.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
Синоптик Наталья Диденко объяснила, что горячий антициклон вытеснит осадки из Украины. По ее словам, разве что на Прикарпатье, в оккупированном Крыму, а также в Запорожской области и в восточной части страны возможны отдельные короткие дожди с грозами.
Прогноз погоды в городах Украины на 11 августа
Ужгород – + 27...+29
Львов – + 24...+26
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – + 25...+27
Черновцы – +26...+28
Хмельницкий – + 26...+28
Луцк – +26...+28
Ровно – + 24...+26
Житомир – +26...+28
Винница – + 26...+28
Одесса – + 29...+31
Николаев – + 29...+31
Херсон – + 28...+30
Симферополь – + 27...+29
Кропивницкий – +24...+26
Черкассы – + 26...+28
Чернигов – + 26...+28
Сумы – + 27...+29
Полтава – + 26...+28
Днепр – + 27...+29
Запорожье – + 29...+31
Донецк – + 30...+32
Луганск – + 31...+33
Харьков – + 29...+31
Киев – + 27...+29
Погода в Украине 11 августа / Карта Укргидрометцентра