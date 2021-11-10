Морозная ночь и солнечный день: прогноз погоды на 11 ноября

Погода в Украине в четверг, 11 ноября, будет днем прохладной, а ночью – морозной. Столбики термометра опустятся до -7 градусов.

В течение дня теплее всего будет на Западе. В частности, синоптики прогнозируют до +11...+12 градусов.

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Холоднее всего будет на востоке. Там столбики термометра опустятся до +2...+4 градусов. В течение дня осадков не прогнозируют ни в одной из областей Украины.

Ночью обещают до -5 градусов на Западе и -7 – на Востоке.

В Киеве днем обещают + 5...+ 7 градусов тепла. Ночью – -1...-3 градуса.

Прогноз синоптика Диденко

Украинский синоптик Наталья Диденко рассказала, что сейчас над Украиной находится антициклон. Именно поэтому украинцы могут насладиться солнцем. В то же время ночной мороз ожидают в большинстве областей.

К низким градусам присоединится порывистый, порой сильный, явно некомфортный ветер – закутывайтесь плотнее завтра,

– подчеркнула Диденко.

Погода в городах Украины 11 ноября

Ужгород – + 8...+10

Львов – +10...+12

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – +7...+9

Черновцы – + 9...+11

Хмельницкий – + 6...+8

Луцк – + 9...+11

Ровно – + 9...+11

Житомир – +7...+9

Винница – + 6...+8

Одесса – + 8...+10

Николаев – + 6...+8

Херсон – + 5...+7

Симферополь – + 6...+8

Кропивницкий – +6...+8

Черкассы – + 6...+8

Чернигов – + 6...+8

Сумы – + 4...+6

Полтава – + 4...+6

Днепр – + 6...+8

Запорожье – + 4...+6

Донецк – +3...+5

Луганск – + 2...+4

Харьков – +3...+5

Киев – + 5...+7