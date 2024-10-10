Дожди и ощутимое похолодание в некоторых областях: какой будет погода 11 октября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в пятницу, 11 октября, существенно ухудшится. Часть областей накроют дожди, а температура воздуха станет ощутимо ниже.
Ночью температура воздуха местами может опуститься всего до +8 градусов. Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.
К теме Метеорологическая осень еще не наступила: когда придет похолодание
Прогноз погоды на 11 октября
В пятницу, 11 октября, погода ощутимо ухудшится. Так, на большинстве территории Украины будет переменная облачность, но в некоторых областях будет дождливо. Как прогнозируют синоптики, днем на Западе, Житомирской и Винницкой области будут осадки. На остальной территории – сухо.
На Западе также ощутимо станет холоднее, где столбики термометров покажут от +14 до +19. В других областях теплее – +18...+23 градуса. Теплее всего будет на Юге, где температура воздуха днем будет достигать +25 градусов.
По прогнозу синоптиков, ветер будет юго-восточным с переходом в западных областях на северо-западный, но без сильных порывов – от 5 до 10 метров в секунду.
Обратите внимание! 11 и 12 октября из-за обильных осадков на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,3 – 1,0 метра, на реках бассейнов Сяна и Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) на 0,2 – 0,7 метра. Без угрозы негативных последствий.
Кроме того, 11 октября в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях – чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Температура в городах Украины
- Киев – +19...+21;
- Ужгород – +14...+16,
- Львов – +14...+16,
- Ивано-Франковск – +15...+17,
- Тернополь – +15...+17,
- Черновцы – +16...+18,
- Хмельницкий – +17...+19,
- Луцк – +14...+16,
- Ровно – +15...+17,
- Житомир – +19...+21,
- Винница – +20...+22,
- Одесса – +23...+25,
- Николаев – +23...+25,
- Херсон – +23...+25,
- Симферополь – +23...+25,
- Кропивницкий – +21...+23,
- Черкассы – +20...+22,
- Чернигов – +19...+21,
- Сумы – +20...+22,
- Полтава – +20...+22,
- Днепр – +22...+24,
- Запорожье – +23...+25,
- Донецк – +22...+24,
- Луганск – +21...+23,
- Харьков – +22...+24.
Прогноз погоды в Украине 11 октября / Карта Укргидрометцентра