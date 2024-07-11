Аномальная жара и кое-где кратковременные дожди: прогноз погоды на 12 июля

11 июля 2024, 15:03
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Источник:

Укргидрометцентр

В Украине продолжает царить жара, показатели зашкаливают. Лишь в нескольких областях синоптики прогнозируют кратковременные дожди.

Так, столбики термометров снова будут показывать высокие показатели температуры. К тому же на большей части территории будет без осадков.

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Какой будет погода 12 июля

По данным Укргидрометцентра, в большинстве областей сухая жаркая погода. Температура ночью будет колебаться в пределах 20 – 25 градусов. В то же время днем прогнозируют сильную жару и южных областей.

Так, 35 – 39 градусов прогнозируют в подавляющем количестве областей, а вот жителей Одесской, Николаевской и Херсонской местами постигнет жара 40 – 41 градусов тепла.

В западных областях переменная облачность, без осадков, только на Закарпатье, Прикарпатье и Волыни днем местами кратковременный дождь, гроза,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что температура ночью там будет достигать 17 – 22, а днем будет колебаться в пределах 30 – 34. На высокогорье Карпат синоптики прогнозируют ночью 15 – 20 градусов тепла, а днем 20 – 25. Кроме того, ветер будет двигаться в основном в восточном направлении со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Какая температура будет в областных центрах

  • Киев +31...+33,
  • Ужгород +34...+36,
  • Львов +31...+33,
  • Ивано-Франковск +32...+34,
  • Тернополь +31...+33,
  • Черновцы +32...+34,
  • Хмельницкий +31...+33,
  • Луцк +31...+33,
  • Ровно +31...+33,
  • Житомир +31...+33,
  • Винница +36...+38,
  • Одесса +34...+36,
  • Николаев +37...+39,
  • Херсон +37...+39,
  • Симферополь +36...+38,
  • Кропивницкий +35...+37,
  • Черкассы +34...+36,
  • Чернигов +31...+33,
  • Сумы +31...+33,
  • Полтава +34...+36,
  • Днепр +35...+37,
  • Запорожье +35...+37,
  • Донецк +32...+34,
  • Луганск +30...+32,
  • Харьков +33...+35.


Погода в Украине 12 июля / Карта Укргидрометцентра

Автор: Маргарита Волошина