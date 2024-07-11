Аномальная жара и кое-где кратковременные дожди: прогноз погоды на 12 июля
Источник:Укргидрометцентр
В Украине продолжает царить жара, показатели зашкаливают. Лишь в нескольких областях синоптики прогнозируют кратковременные дожди.
Так, столбики термометров снова будут показывать высокие показатели температуры. К тому же на большей части территории будет без осадков.
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Какой будет погода 12 июля
По данным Укргидрометцентра, в большинстве областей сухая жаркая погода. Температура ночью будет колебаться в пределах 20 – 25 градусов. В то же время днем прогнозируют сильную жару и южных областей.
Так, 35 – 39 градусов прогнозируют в подавляющем количестве областей, а вот жителей Одесской, Николаевской и Херсонской местами постигнет жара 40 – 41 градусов тепла.
В западных областях переменная облачность, без осадков, только на Закарпатье, Прикарпатье и Волыни днем местами кратковременный дождь, гроза,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что температура ночью там будет достигать 17 – 22, а днем будет колебаться в пределах 30 – 34. На высокогорье Карпат синоптики прогнозируют ночью 15 – 20 градусов тепла, а днем 20 – 25. Кроме того, ветер будет двигаться в основном в восточном направлении со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Какая температура будет в областных центрах
- Киев +31...+33,
- Ужгород +34...+36,
- Львов +31...+33,
- Ивано-Франковск +32...+34,
- Тернополь +31...+33,
- Черновцы +32...+34,
- Хмельницкий +31...+33,
- Луцк +31...+33,
- Ровно +31...+33,
- Житомир +31...+33,
- Винница +36...+38,
- Одесса +34...+36,
- Николаев +37...+39,
- Херсон +37...+39,
- Симферополь +36...+38,
- Кропивницкий +35...+37,
- Черкассы +34...+36,
- Чернигов +31...+33,
- Сумы +31...+33,
- Полтава +34...+36,
- Днепр +35...+37,
- Запорожье +35...+37,
- Донецк +32...+34,
- Луганск +30...+32,
- Харьков +33...+35.