Аномальная жара и кое-где кратковременные дожди: прогноз погоды на 12 июля

В Украине продолжает царить жара, показатели зашкаливают. Лишь в нескольких областях синоптики прогнозируют кратковременные дожди.

Так, столбики термометров снова будут показывать высокие показатели температуры. К тому же на большей части территории будет без осадков.

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Какой будет погода 12 июля

По данным Укргидрометцентра, в большинстве областей сухая жаркая погода. Температура ночью будет колебаться в пределах 20 – 25 градусов. В то же время днем прогнозируют сильную жару и южных областей.

Так, 35 – 39 градусов прогнозируют в подавляющем количестве областей, а вот жителей Одесской, Николаевской и Херсонской местами постигнет жара 40 – 41 градусов тепла.

В западных областях переменная облачность, без осадков, только на Закарпатье, Прикарпатье и Волыни днем местами кратковременный дождь, гроза,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что температура ночью там будет достигать 17 – 22, а днем будет колебаться в пределах 30 – 34. На высокогорье Карпат синоптики прогнозируют ночью 15 – 20 градусов тепла, а днем 20 – 25. Кроме того, ветер будет двигаться в основном в восточном направлении со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Какая температура будет в областных центрах

Киев +31...+33,

Ужгород +34...+36,

Львов +31...+33,

Ивано-Франковск +32...+34,

Тернополь +31...+33,

Черновцы +32...+34,

Хмельницкий +31...+33,

Луцк +31...+33,

Ровно +31...+33,

Житомир +31...+33,

Винница +36...+38,

Одесса +34...+36,

Николаев +37...+39,

Херсон +37...+39,

Симферополь +36...+38,

Кропивницкий +35...+37,

Черкассы +34...+36,

Чернигов +31...+33,

Сумы +31...+33,

Полтава +34...+36,

Днепр +35...+37,

Запорожье +35...+37,

Донецк +32...+34,

Луганск +30...+32,

Харьков +33...+35.



Погода в Украине 12 июля / Карта Укргидрометцентра