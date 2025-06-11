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24 Канал Новости Украины Дожди, сильный ветер и лишь местами жара до +26: прогноз погоды на 12 июня
11 июня, 15:52
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Дожди, сильный ветер и лишь местами жара до +26: прогноз погоды на 12 июня

София Рожик

Четверг, 12 июня, будет для Украины снова прохладным днем. Не обойдется и без дождей.

Лишь местами в южных и восточных областях ожидается жара до +26. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода 12 июня

В четверг ожидаются дожди и ветер.

Завтра в большинстве областей неустойчивую погоду с кратковременными дождями летнего характера будут обусловливать атмосферные фронты. Давление будет испытывать колебания. В Украину будет распространяться еще одна порция прохлады из северных широт, что повлечет неуютный живой северо-западный ветер, особенно порывистый днем, и низкие, как для лета температуры,
– рассказали синоптики.

Поэтому в этот день ожидаются кратковременные дожди на большинстве территории Украины.

Без осадков будет только днем в западных, а также ночью в восточных областях.

Ветер прогнозируют северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Также возможны днем местами порывы 15 – 20 метров в секунду, кроме Закарпатья и востока.

Температура ночью будет 10 – 15 градусов тепла, а днем 16 – 21.

Только на юге и юго-востоке Украины ночью прогнозируют 13 – 18 градусов тепла, а днем 21 – 26.

Прогноз погоды в Украине на 12 июня / Карта Укргидрометцентра

Какой будет температура в областных центрах

  • Киев +18...+20
  • Ужгород +19...+21
  • Львов +17...+19
  • Ивано-Франковск +17...+19
  • Тернополь +17...+19
  • Черновцы +18...+20
  • Хмельницкий +17...+19
  • Луцк +17...+19
  • Ровно +17...+19
  • Житомир +18...+20
  • Винница +18...+20
  • Одесса +22...+24
  • Николаев +22...+24
  • Херсон +23...+25
  • Симферополь +24...+26
  • Кропивницкий +20...+22
  • Черкассы +18...+20
  • Чернигов +17...+19
  • Сумы +17...+19
  • Полтава +18...+20
  • Днепр +21...+23
  • Запорожье +23...+25
  • Донецк +23...+25
  • Луганск +24...+26
  • Харьков +21...+23