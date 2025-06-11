Дожди, сильный ветер и лишь местами жара до +26: прогноз погоды на 12 июня
Четверг, 12 июня, будет для Украины снова прохладным днем. Не обойдется и без дождей.
Лишь местами в южных и восточных областях ожидается жара до +26. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Погода 12 июня
В четверг ожидаются дожди и ветер.
Завтра в большинстве областей неустойчивую погоду с кратковременными дождями летнего характера будут обусловливать атмосферные фронты. Давление будет испытывать колебания. В Украину будет распространяться еще одна порция прохлады из северных широт, что повлечет неуютный живой северо-западный ветер, особенно порывистый днем, и низкие, как для лета температуры,
– рассказали синоптики.
Поэтому в этот день ожидаются кратковременные дожди на большинстве территории Украины.
Без осадков будет только днем в западных, а также ночью в восточных областях.
Ветер прогнозируют северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Также возможны днем местами порывы 15 – 20 метров в секунду, кроме Закарпатья и востока.
Температура ночью будет 10 – 15 градусов тепла, а днем 16 – 21.
Только на юге и юго-востоке Украины ночью прогнозируют 13 – 18 градусов тепла, а днем 21 – 26.
Прогноз погоды в Украине на 12 июня / Карта Укргидрометцентра
Какой будет температура в областных центрах
- Киев +18...+20
- Ужгород +19...+21
- Львов +17...+19
- Ивано-Франковск +17...+19
- Тернополь +17...+19
- Черновцы +18...+20
- Хмельницкий +17...+19
- Луцк +17...+19
- Ровно +17...+19
- Житомир +18...+20
- Винница +18...+20
- Одесса +22...+24
- Николаев +22...+24
- Херсон +23...+25
- Симферополь +24...+26
- Кропивницкий +20...+22
- Черкассы +18...+20
- Чернигов +17...+19
- Сумы +17...+19
- Полтава +18...+20
- Днепр +21...+23
- Запорожье +23...+25
- Донецк +23...+25
- Луганск +24...+26
- Харьков +21...+23