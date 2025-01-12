Снег, гололед и до -7 мороза: прогноз погоды на 13 января
Погода в понедельник, 13 января, будет облачной с прояснениями. Ночью часть Украины накроет снег, а днем ожидается гололед.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода 13 января
В понедельник, 13 января, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Днем существенных осадков не ожидается, однако ночью на Западе и юго-востоке страны будет небольшой снег. Также в западных, северных и Винницкой областях на дорогах прогнозируется гололедица, поэтому пешеходам и водителям следует быть осторожными.
Обратите внимание, что из-за ухудшения погодных условий в понедельник, 13 января, в западных, северных и Винницкой областях объявили I уровень опасности, желтый.
Предупреждение о непогоде 13 января / Карта Укргидрометцентра
Ночью 13 января на всей территории Украины будут морозы. Температура будет колебаться от -1 до -7 градусов. Наибольшие морозы прогнозируются на Львовщине, где столбики термометров опустятся до -7. Днем температура воздуха будет колебаться от -3 до +2 градусов. Теплее будет на Юге, где столбики термометров покажут до +5.
Ветер преимущественно будет северо-западный – от 5 до 10 метров в секунду.
В Карпатах ночью умеренный, а днем небольшой снег. Температура ночью в горах опустится до -5...-10, а днем – от -1 до -6 градусов мороза. Кроме того, в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность – III уровень опасности, оранжевый.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев 0...-2,
- Ужгород 0...+2,
- Львов -3...-1,
- Ивано-Франковск 0...-2,
- Тернополь 0...-2,
- Черновцы 0...-2,
- Хмельницкий 0...-2,
- Луцк 0...-2,
- Ровно 0...-2,
- Житомир -1...+1,
- Винница -1...+1,
- Одесса +2...+4,
- Николаев +2...+4,
- Херсон +2...+4,
- Симферополь +3...+5,
- Кропивницкий 0...+2,
- Черкассы -1...+1,
- Чернигов -1...+1,
- Сумы -1...+1,
- Полтава -1...+1,
- Днепр 0...+2,
- Запорожье +2...+4,
- Донецк +1...+3,
- Луганск +1...+3,
- Харьков 0...+2.
Прогноз погоды в Украине на 13 января / Карта Укргидрометцентра