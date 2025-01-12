Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

До теми В Україні можуть вдарити морози до -20 градусів

Якою буде погода 13 січня

У понеділок, 13 січня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Удень істотних опадів не очікується, проте вночі на Заході та південному сході країни буде невеликий сніг. Також у західних, північних та Вінницькій областях на дорогах прогнозується ожеледиця, тому пішоходам та водіям слід бути обачними.

Зверніть увагу, що через погіршення погодних умов у понеділок, 13 січня, в західних, північних та Вінницькій областях оголосили I рівень небезпечності, жовтий.
Попередження про негоду 13 січня
Попередження про негоду 13 січня / Карта Укргідрометцентру

Уночі 13 січня на всій території України будуть морози. Температура коливатиметься від -1 до -7 градусів. Найбільші морози прогнозуються на Львівщині, де стовпчики термометрів опустяться до -7. Вдень температура повітря коливатиметься від -3 до +2 градусів. Тепліше буде на Півдні, де стовпчики термометрів покажуть до +5.

Вітер переважно буде північно-західний – від 5 до 10 метрів за секунду.

У Карпатах вночі помірний, а вдень невеликий сніг. Температура вночі в горах опуститься до -5…-10, а вдень – від -1 до -6 градусів морозу. Крім того, у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека – III рівень небезпеки, помаранчевий.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ 0...-2,
  • Ужгород 0...+2,
  • Львів -3...-1,
  • Івано-Франківськ 0...-2,
  • Тернопіль 0...-2,
  • Чернівці 0...-2,
  • Хмельницький 0...-2,
  • Луцьк 0...-2,
  • Рівне 0...-2,
  • Житомир -1...+1,
  • Вінниця -1...+1,
  • Одеса +2...+4,
  • Миколаїв +2...+4,
  • Херсон +2...+4,
  • Сімферополь +3...+5,
  • Кропивницький 0...+2,
  • Черкаси -1...+1,
  • Чернігів -1...+1,
  • Суми -1...+1,
  • Полтава -1...+1,
  • Дніпро 0...+2,
  • Запоріжжя +2...+4,
  • Донецьк +1...+3,
  • Луганськ +1...+3,
  • Харків 0...+2.

Погода 13 січня
Прогноз погоди в Україні на 13 січня / Карта Укргідрометцентру