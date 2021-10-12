Дожди переместятся на Восток: прогноз погоды на 13 октября

Погода в Украине в среду, 13 октября, будет разной, ведь облака условно поделят Украину на две части. Пока на Востоке будут лить дожди, на Западной Украине будет сухо и без осадков.

Температура воздуха в большинстве регионов будет несколько ниже, чем в прошлые дни. Однако заморозков пока не будут наблюдать.

Обратите внимание В Украину идут дожди и туманы: где и когда ухудшится погода

Погода на 13 октября

Дожди, которые поливали западные области, сместятся в центр Украины и на Восток. На Западе об осадках предупреждают разве что в Закарпатской области. В остальных западных регионах – сухо и облачно с прояснением. Температура в среднем +9...+11 градусов.

В центральных регионах и на Юге будут лить обильные дожди. О значительных осадках предупреждают в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Николаевской и Херсонской областях. Тем не менее здесь будет несколько теплее, чем на Западе – +12...+15 градусов.

На Востоке будут умеренные дожди, температура воздуха при этом +13...+15 градусов.

В Киеве 13 октября дождь днем, температура воздуха +9...+11 градусов.

Погода в городах Украины 13 октября:

Ужгород – +10...+12

Львов – +8...+10

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – +9...+10

Черновцы – +9...+11

Хмельницкий – +9...+11

Луцк – +9...+11

Ровно – +9...+11

Житомир – +9...+11

Винница – +8...+10

Одесса – +10...+12

Николаев – +11...+13

Херсон – +15...+17

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +10...+12

Черкассы – +10...+12

Чернигов – +9...+11

Сумы – +10...+12

Полтава – +11...+13

Днепр – +13...+15

Запорожье – +14...+16

Донецк – +15...+17

Луганск – +15...+17

Харьков – +11...+13

Киев – +9...+11



Погода в Украине 13 октября / Скриншот с сайта Гидрометцентра