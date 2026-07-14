Грозы накроют часть Украины: где синоптики прогнозируют непогоду

В ряде областей Украины 15 июля ожидается непогода. В связи с грозами в некоторых местах объявлен I (желтый) уровень опасности.

Об этом предупредил Укргидрометцентр.

Где прогнозируются грозы?

Синоптики предупредили о непогоде жителей Прикарпатья, Закарпатья и юго-восточных областей. Опасность на среду объявлена в связи с грозами, возможными в этих регионах.

Области, где ожидаются грозы / Карта Укргидрометцентра

Погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических предприятий,

– отметили специалисты.

В целом на 15 июля синоптики прогнозировали постепенное возвращение летней жары. И это несмотря на то, что будут преобладать воздушные потоки с северо-запада. Погодные условия начнут стабилизироваться благодаря повышению атмосферного давления, но локальные кратковременные дожди не отступят.

Ночные температурные минимумы составят +14 градусов, а днем максимальная температура достигнет +28 градусов. В то же время в Карпатском и восточных регионах ночью и утром возможен туман.

Напомним, на днях непогода дошла до Львова. Из-за ливня и грозы в городе подтопило улицы, а транспорт "плыл" по дорогам. К тому же местные жители сняли на видео, как молния ударила в львовскую телебашню, а в домах фиксировались перебои с электроснабжением.