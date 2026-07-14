Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

Какую прогнозируют погоду?

Погода будет приобретать стабильность из-за повышения атмосферного давления. Несмотря на преобладание воздушных потоков с северо-запада, прохлада со временем изменится на комфортное летнее тепло, пояснили синоптики.

Во вторник ожидается переменная облачность. Локальные кратковременные дожди могут сопровождаться грозами. А ночью и утром в Карпатском регионе и востоке страны возможен туман.

Ветер прогнозируют северо-западное направление со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет +14...+19 градусов, днем ​​воздух прогреется до +23...+28 градусов.

Какая будет температура в областных центрах?

  • Киев +26…+28;
  • Ужгород +27…+29;
  • Львов +24…+26;
  • Ивано-Франковск +25…+27;
  • Тернополь +24…+26;
  • Черновцы +25…+27;
  • Хмельницкий +24…+26;
  • Луцк +25…+27;
  • Ровно +25…+27;
  • Житомир +24…+26;
  • Винница +24…+26;
  • Одесса +26…+28;
  • Николаев +27…+29;
  • Херсон +26…+28;
  • Симферополь +23…+25;
  • Кропивницкий +27…+29;
  • Черкассы +25…+27;
  • Чернигов +24…+26;
  • Суммы +23…+25;
  • Полтава +25…+27;
  • Днепр +23…+25;
  • Запорожье +24…+26;
  • Донецк +24…+26;
  • Луганск +23…+25;
  • Харьков +24…+26.

Прогноз погоды в УкраинеПрогноз погоды на 15 июля / Карта Укргидрометцентра.

Напомним, на днях ожидается убыль осадков. В то же время в Закарпатье и в южных областях возможно повышение температуры воздуха до +30 градусов.