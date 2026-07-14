Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

Какую прогнозируют погоду?

Погода будет приобретать стабильность из-за повышения атмосферного давления. Несмотря на преобладание воздушных потоков с северо-запада, прохлада со временем изменится на комфортное летнее тепло, пояснили синоптики.

Во вторник ожидается переменная облачность. Локальные кратковременные дожди могут сопровождаться грозами. А ночью и утром в Карпатском регионе и востоке страны возможен туман.

Ветер прогнозируют северо-западное направление со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет +14...+19 градусов, днем ​​воздух прогреется до +23...+28 градусов.

Какая будет температура в областных центрах?

Киев +26…+28;

Ужгород +27…+29;

Львов +24…+26;

Ивано-Франковск +25…+27;

Тернополь +24…+26;

Черновцы +25…+27;

Хмельницкий +24…+26;

Луцк +25…+27;

Ровно +25…+27;

Житомир +24…+26;

Винница +24…+26;

Одесса +26…+28;

Николаев +27…+29;

Херсон +26…+28;

Симферополь +23…+25;

Кропивницкий +27…+29;

Черкассы +25…+27;

Чернигов +24…+26;

Суммы +23…+25;

Полтава +25…+27;

Днепр +23…+25;

Запорожье +24…+26;

Донецк +24…+26;

Луганск +23…+25;

Харьков +24…+26.

Прогноз погоды на 15 июля / Карта Укргидрометцентра.

Напомним, на днях ожидается убыль осадков. В то же время в Закарпатье и в южных областях возможно повышение температуры воздуха до +30 градусов.