Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.
Какую прогнозируют погоду?
Погода будет приобретать стабильность из-за повышения атмосферного давления. Несмотря на преобладание воздушных потоков с северо-запада, прохлада со временем изменится на комфортное летнее тепло, пояснили синоптики.
Во вторник ожидается переменная облачность. Локальные кратковременные дожди могут сопровождаться грозами. А ночью и утром в Карпатском регионе и востоке страны возможен туман.
Ветер прогнозируют северо-западное направление со скоростью 5 – 10 метров в секунду.Читайте больше новостей за меньшее время Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Температура воздуха ночью будет +14...+19 градусов, днем воздух прогреется до +23...+28 градусов.
Какая будет температура в областных центрах?
- Киев +26…+28;
- Ужгород +27…+29;
- Львов +24…+26;
- Ивано-Франковск +25…+27;
- Тернополь +24…+26;
- Черновцы +25…+27;
- Хмельницкий +24…+26;
- Луцк +25…+27;
- Ровно +25…+27;
- Житомир +24…+26;
- Винница +24…+26;
- Одесса +26…+28;
- Николаев +27…+29;
- Херсон +26…+28;
- Симферополь +23…+25;
- Кропивницкий +27…+29;
- Черкассы +25…+27;
- Чернигов +24…+26;
- Суммы +23…+25;
- Полтава +25…+27;
- Днепр +23…+25;
- Запорожье +24…+26;
- Донецк +24…+26;
- Луганск +23…+25;
- Харьков +24…+26.
Прогноз погоды на 15 июля / Карта Укргидрометцентра.
Напомним, на днях ожидается убыль осадков. В то же время в Закарпатье и в южных областях возможно повышение температуры воздуха до +30 градусов.