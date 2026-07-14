Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Какую погоду ожидать 14 – 16 июля?

По прогнозу синоптиков, 14 и 15 июля пройдут кратковременные дожди. Местами они будут сопровождаться грозами.

Обратите внимание, что на 14 июля по Украине объявлен I уровень опасности (желтый) из-за гроз.

Осадки закончатся в четверг, 16 июля. В этот день в регионах будет преобладать сухая погода.

Ветер в течение трех суток прогнозируется северо-западным. Его скорость составит 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью ожидается на уровне +14…+19 градусов. В дневные часы столбики термометров поднимутся до +23…+28 градусов. При этом в Закарпатье и в южных областях будет теплее всего – температура достигнет +30 градусов.

Ранее синоптик приводил прогнозные модели, которые свидетельствовали о вероятном возвращении жары в Украину. Во второй половине рабочей недели осадков станет меньше, а вот температура воздуха повысится: ночью до +16...+21 градуса, днем – до +26...+31 градуса.

В целом на неделю прогнозировались преимущественно дожди, местами с грозами.